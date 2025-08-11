Marisa tem lucro com 2º tri e vê desafio macro como oportunidade

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - A Marisa fechou o segundo trimestre com lucro líquido de R$2,1 milhões, revertendo prejuízo de R$102 milhões no mesmo período do ano passado, em resultado marcado por forte crescimento de receitas e melhora em margens.

A receita líquida da varejista de moda cresceu 22,9% em relação ao mesmo trimestre de 2024, para R$394,5 milhões, com expansão de 23,3% em vendas mesmas lojas. A margem bruta aumentou 4,9 pontos percentuais ano a ano, para 54,2%.

De acordo com o presidente-executivo da companhia, Edson Garcia, o resultado refletiu a assertividade na coleção e melhora no relacionamento com a cadeia de fornecimento, além de contar com o apoio do clima mais frio no período.

"Mesmo no reposicionamento um pouco mais competitivo no preço, conseguimos fortes negociações com a cadeia de fornecimento, abertura de nossos fornecedores, tudo ampliou as possibilidades de ganho", afirmou em entrevista à Reuters.

Executivo acrescentou que a taxa de juros elevada e a inflação resiliente no país criam um ambiente mais difícil para o setor, mas destacou que, no caso da Marisa, pode ser uma oportunidade, pelo reposicionamento recente na companhia.

"As clientes que estão comprando em uma loja de departamento com um posicionamento mais alto podem enxergar na Marisa essa oportunidade de ter a moda...e ter um preço agora que cabe no bolso", afirmou.

"E no varejo mais popular, eu sou a marca. Eu estou posicionado em preço não tão distante, mas eu consigo entregar a marca que essa cliente não tem lá", afirmou, acrescentando que é tudo uma questão de sortimento.

Garcia explicou que pelo fato da Marisa trabalhar com uma faixa de preços ampla pode aumentar a participação de produtos com preços mais baixos e reduzir naqueles com preços mais elevados, bem como ajustar esse sortimento à localização das lojas.

Lojas Renner, que se situa nesse "posicionamento mais alto", registrou alta de 18,5% na receita líquida de varejo no segundo trimestre, para R$3,65 bilhões, com aumento de 0,9 ponto na margem bruta, a 58,4%.

Garcia também destacou que a Marisa implementou uma série de estratégias e que há ainda "alavancas" novas, que são os segmentos infantil e masculino, que já vêm ajudando e podem crescer ainda mais.

O balanço do segundo trimestre também mostrou um resultado operacional medido pelo Ebidta de R$111,2 milhões, após performance negativa de R$2,95 milhões no mesmo período do ano anterior, com a margem nessa linha passando de -0,9% para 28,2%.

A ampliação da base ativa de cartões Marisa também ajudou, com esse número chegando a 1,043 milhão no final de junho, de 613,6 mil um ano antes.

De acordo com o presidente-executivo da companhia, o tíquete médio das compras com cartão Marisa é mais do que o dobro quando comparado ao daquelas por pix, débito ou dinheiro. E mesmo com cartões de terceiros, afirmou, há um aumento significativo.

Os investimentos da companhia somaram R$4,9 milhões no segundo trimestre, um avanço de 219,6% ante o mesmo período do ano passado, com os aportes direcionados majoritariamente a operação das lojas e tecnologia da informação.

Após a varejista encerrar o trimestre com 232 lojas, de 235 unidades um ano antes, Garcia descartou qualquer plano de expansão neste ano ou em 2026, afirmando que ainda há oportunidades para crescer as vendas por metro quadrado.

"2027, eu já acredito", afirmou, referindo-se à possibilidade de expandir o parque de lojas da Marisa.