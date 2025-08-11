Lula vai telefonar para Xi Jinping para tratar de tarifas dos EUA

O presidente Lula (PT) irá conversar com o presidente da China, Xi Jinping, para tratar sobre o tarifaço dos Estados Unidos.

O que aconteceu

O telefonema é um pedido de Lula. Por causa do fuso, ele está previsto para as 22h ou para amanhã de manhã.

O tarifaço dos Estados Unidos deverá estar no centro da conversa. No Brasil, uma taxa adicional de 40% sobre os já sujeitos a uma tarifa de 10% começou a valer na última semana.

Na China, por sua vez, conseguiu mais 90 dias de trégua tarifária. Os Estados Unidos reduziram de 145% para 30% as tarifas adicionais sobre produtos chineses (10% de taxa básica, mais 20% relacionados ao tráfico da droga fentanil).

A China é o maior parceiro comercial do Brasil. Só de janeiro a outubro de 2024, foram exportados US$ 83,4 bilhões em bens e importados US$ 52,9 bilhões, um negócio total de US$ 136,3 bilhões, com superávit de US$ 30,5 bilhões para o Brasil.

O presidente tem tratado do assunto com outras lideranças do Brics. Na semana passada, ele ligou para o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, para falar sobre o tarifaço norte-americano e o fortalecimento do bloco.