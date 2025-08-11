Topo

Lula vai ligar para presidente da China nesta noite, dizem fontes

11/08/2025 21h49

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá uma conversa por telefone com o presidente da China, Xi Jinping, na noite desta segunda-feira, disseram à Reuters duas fontes que acompanham a agenda do presidente.

A conversa deve tratar do cenário geopolítico internacional e das tarifas impostas pelo governo norte-americano ao Brasil e à China, além de uma possível reação conjunta do Brics -- grupo formado por Brasil, China, Índia e Rússia, entre outros -- às tarifas.

Em entrevista à Reuters na última quarta-feira, Lula afirmou que, como presidente do bloco até o final deste ano, falaria com vários presidentes sobre o tema. Ao ser perguntado se estaria havendo uma articulação entre os países do Brics, respondeu: "Ainda não tem, mas vai ter."

Desde então o presidente brasileiro falou com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e recebeu um telefonema do presidente da Rússia, Vladimir Putin.

(Por Lisandra Paraguassu)

