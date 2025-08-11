Topo

Notícias

Lucro da M. Dias Branco cresce 14% e atinge R$ 216,4 milhões no 2º trimestre

Brasília

11/08/2025 10h51

A fabricante de alimentos M. Dias Branco teve lucro líquido de R$ 216,4 milhões no segundo trimestre do ano, informou a companhia na sexta-feira, 8, depois do fechamento do mercado financeiro. O resultado é 14% maior na comparação com igual período do ano passado, quando a empresa reportou lucro líquido de R$ 189,9 milhões.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) atingiu R$ 344,9 milhões, alta de 2,4% frente aos R$ 336,8 milhões do segundo trimestre de 2024. A margem Ebitda ficou em 12,7%, ante 12,8% um ano antes. A alavancagem da empresa (relação entre dívida líquida e Ebitda) ficou negativa em 0,1 vez, inalterada ante igual período de 2024, informou a companhia.

Já a receita líquida avançou 3,6% na mesma base comparativa, alcançando R$ 2,723 bilhões, ante R$ 2,630 bilhões do segundo trimestre de 2024. O recuo de 9,8% no volume comercializado na comparação com igual período do ano anterior foi compensado pelo aumento de 14,8% no preço médio.

No último trimestre, a receita líquida de produtos principais da empresa (biscoitos, massas e margarinas) avançou 3,3%, para R$ 2,127 bilhões.

A receita líquida do segmento de moagem e refino de óleos (farinhas, farelo e gorduras industriais) avançou 2,7%, para R$ 455,3 milhões. Já o segmento de adjacências (bolos, snacks, misturas para bolos, torradas, saudáveis, molhos e temperos) teve receita líquida 10,8% superior, para R$ 141 milhões. A empresa destacou, em comunicado a investidores, que a receita líquida cresceu nos três grupos de categorias em que a empresa atua.

O volume comercializado pela M. Dias Branco recuou 9,8% no segundo trimestre deste ano na comparação com igual período do ano anterior. O volume vendido pela companhia passou de 507 mil toneladas para 457,3 mil toneladas.

Em relação ao trimestre anterior, as vendas totais da companhia avançaram 16%. Em comunicado, a companhia ressaltou o aumento sequencial dos volumes e afirmou que a base de comparação com igual período de 2024 é prejudicada porque o segundo trimestre do ano passado foi marcado pela recomposição dos estoques nos varejistas após a suspensão de algumas linhas da empresa.

O preço médio de todas categorias no segundo trimestre subiu 14,8% na comparação anual, de R$ 5,20 por quilo para R$ 6,00 por quilo. Na comparação com o trimestre anterior, houve alta de 6,4% no preço médio dos produtos. Segundo a empresa, o aumento do preço médio reflete um mix favorável entre os produtos comercializados e os reajustes de preços feitos nos últimos 12 meses, motivados pela desvalorização cambial e pelo aumento das commodities.

Ainda como fatos relevantes do segundo trimestre do ano, a companhia destacou a "elevada" verticalização dos dois principais insumos: farinha de trigo e gordura vegetal em, respectivamente, 99,6% e 99,9%. No último trimestre, a empresa investiu R$ 51,6 milhões, 15,3% abaixo do valor investido em igual intervalo de 2024. Do montante, 81% foram destinados para manutenção e 19% direcionados para expansão. Os principais aportes foram em iniciativas de transição energética, eficiência operacional e digitalização.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

PF investiga Bolsonaro por suposto post que associa Lula a ex-ditador sírio

Trump anuncia controle da polícia de Washington e envio de tropas

Trump anuncia mobilização da Guarda Nacional em Washington

Índice de governabilidade de Lula cai pelo segundo mês seguido, mostra estudo

OMC confirma queixa formal do Brasil contra tarifaço de Trump

Trump diz que assumirá controle da polícia de Washington, D.C. e enviará Guarda Nacional

Azerbaijão e Armênia publicam texto do acordo de paz

Registros do grande júri da parceira de Epstein Ghislaine Maxwell permanecerão sigilosos

Mãe e filha de um ano são mortas por sargento do Exército em Santos

Landim: Governo Lula joga tarifaço no colo de Eduardo ao defender Moraes

Morte de Miguel Uribe muda rumos da corrida às eleições presidenciais na Colômbia