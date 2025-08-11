Topo

Notícias

Lotofácil tem prêmio estimado de R$ 1,8 milhão; confira números sorteados

LUIS LIMA JR/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO
Imagem: LUIS LIMA JR/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO
do UOL

Colaboração para o UOL

11/08/2025 20h22

A Lotofácil sorteou hoje as dezenas do concurso 3466.

O que aconteceu:

Os números sorteados foram 01-05-06-07-09-10-12-15-17-18-19-21-23-24-25.

Relacionadas

Mega-Sena acumula e prêmio sobe para R$ 40 milhões; veja dezenas sorteadas

+ Milionária: Prêmio acumula e vai a R$ 142 milhões; veja números e trevos

Ninguém acerta Timemania e prêmio vai a R$ 15 milhões; veja números e time

O prêmio estimado é de R$ 1,8 milhão.

A Caixa ainda não divulgou se houve apostas vencedoras. Assim que o fizer, o texto será atualizado.

Como participar do próximo sorteio da Lotofácil?

Você pode fazer a sua aposta na Lotofácil até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas e no site oficial da Caixa. Ou seja, é possível registrar o seu jogo até às 19h do dia do sorteio. São 25 números disponíveis, e as apostas são feitas em jogos de 15 a 20 dezenas escolhidas. A menor aposta agora custa R$ 3,50, enquanto a mais cara chega a mais de R$ 54,2 mil. Também é possível usar a "Surpresinha" para deixar o sistema escolher os números por você.

Qual é a chance de ganhar o prêmio máximo da Lotofácil?

Com a aposta mínima (R$ 3,50), jogando 15 dezenas, a chance de acertar todas elas é de uma em quase 3,3 milhões. Jogando com mais uma dezena, o valor do jogo sobe para R$ 56, mas as probabilidades aumentam: passam a ser de uma em pouco mais de 204 mil. Quem apostar em 20 números aumenta a chance de vitória para uma em 211. A Lotofácil tem ainda prêmios para quem acertar 14, 13, 12 e 11 pontos. Com a menor aposta, a chance de ganhar pelo menos o prêmio de R$ 5 é de uma em 11.

Como funciona o bolão da Lotofácil?

A Lotofácil também tem um bolão disponível para apostas em grupo. O preço mínimo cobrado pela Caixa nessa modalidade é de R$ 14, e as cotas de cada participante devem partir de R$ 4,50. Nas apostas com 15 números, a quantidade de cotas permitidas varia entre duas e oito. Com 20 dezenas, serão permitidas até 100 cotas. É possível fazer até dez apostas por bolão entre 15 e 18 dezenas. Com 19, o número cai para seis. Jogando 20 números, é permitido fazer apenas uma aposta.

Tem outras dúvidas? Confira as respostas para as perguntas mais frequentes sobre a Lotofácil.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Cientistas descobrem fóssil de mamífero da era dos dinossauros na Patagônia

Michel Temer diz que mudança do foro privilegiado requer diálogo com STF

Quem era a mulher que morreu após festival punk em SP

CDC dos EUA reforça medidas de segurança após atirador matar policial em Atlanta

Lotofácil tem prêmio estimado de R$ 1,8 milhão; confira números sorteados

Lula vai telefonar a Xi Jinping nas próximas horas para falar de tarifaço

Ninguém acerta Lotomania e prêmio chega a R$ 2 milhões; veja números

Polícia acredita que desaparecidos ao cobrar dívida no PR foram mortos

Dupla Sena: Prêmio acumulado é de R$ 3 milhões; veja números sorteados

Pacote da impunidade quer fim do foro e blindar Congresso de investigações

Republicanos aumentam pressão sobre democratas para que retornem ao Texas