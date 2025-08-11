Topo

Notícias

Localiza reverte prejuízo e lucra R$768 mi no 2º tri

11/08/2025 19h46

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A Localiza divulgou nesta segunda-feira lucro líquido ajustado consolidado de R$768 milhões no segundo trimestre, revertendo o prejuízo de R$570 milhões apurado nos meses de abril a junho de 2024, segundo relatório de resultados.

O resultado também veio ligeiramente acima da expectativa média de analistas para o lucro líquido da empresa de aluguel de veículos, de R$727 milhões no segundo trimestre, de acordo com estimativas compiladas pela LSEG.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) da Localiza somou R$3,29 bilhões no trimestre encerrado em junho, aumento de 40,1% frente à mesma etapa do ano passado e contra expectativa média de analistas de R$3,33 bilhões.

A companhia informou na semana passada que espera impacto de R$800 milhões a R$1 bilhão no resultado do terceiro trimestre em função da redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) sobre veículos novos, uma estimativa que equivale a 1,5% a 1,9% do valor da frota da empresa no final de junho.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Cientistas descobrem fóssil de mamífero da era dos dinossauros na Patagônia

Michel Temer diz que mudança do foro privilegiado requer diálogo com STF

Quem era a mulher que morreu após festival punk em SP

CDC dos EUA reforça medidas de segurança após atirador matar policial em Atlanta

Lotofácil tem prêmio estimado de R$ 1,8 milhão; confira números sorteados

Lula vai telefonar a Xi Jinping nas próximas horas para falar de tarifaço

Ninguém acerta Lotomania e prêmio chega a R$ 2 milhões; veja números

Polícia acredita que desaparecidos ao cobrar dívida no PR foram mortos

Dupla Sena: Prêmio acumulado é de R$ 3 milhões; veja números sorteados

Pacote da impunidade quer fim do foro e blindar Congresso de investigações

Republicanos aumentam pressão sobre democratas para que retornem ao Texas