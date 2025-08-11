Localiza reverte prejuízo e lucra R$768 mi no 2º tri

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A Localiza divulgou nesta segunda-feira lucro líquido ajustado consolidado de R$768 milhões no segundo trimestre, revertendo o prejuízo de R$570 milhões apurado nos meses de abril a junho de 2024, segundo relatório de resultados.

O resultado também veio ligeiramente acima da expectativa média de analistas para o lucro líquido da empresa de aluguel de veículos, de R$727 milhões no segundo trimestre, de acordo com estimativas compiladas pela LSEG.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) da Localiza somou R$3,29 bilhões no trimestre encerrado em junho, aumento de 40,1% frente à mesma etapa do ano passado e contra expectativa média de analistas de R$3,33 bilhões.

A companhia informou na semana passada que espera impacto de R$800 milhões a R$1 bilhão no resultado do terceiro trimestre em função da redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) sobre veículos novos, uma estimativa que equivale a 1,5% a 1,9% do valor da frota da empresa no final de junho.