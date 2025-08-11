Topo

Localiza: Lucro líquido ajustado soma R$ 768 mi no 2º trimestre, revertendo prejuízo

São Paulo

11/08/2025 20h50

A Localiza reportou lucro líquido ajustado de R$ 768 milhões no segundo trimestre de 2025. Com isso, reverteu o prejuízo de R$ 570 milhões registrado um ano antes.

O Ebitda consolidado totalizou R$ 3,293 bilhões, aumento anual de 40,1%. A empresa destaca que no segundo trimestre de 2024, o resultado foi impactado pelos efeitos das enchentes no Rio Grande do Sul, além do Ajuste a Valor Recuperável de carros que somaram R$ 386 milhões.

"Desconsiderando tais efeitos, o avanço no Ebitda teria sido de 20,4%, em comparação ao avanço de 9,4% na receita líquida, demonstrando a excelência na execução e na gestão de preços e custos da companhia", afirma a Localiza no release que acompanha os resultados.

A receita líquida somou R$ 9,9 bilhões, 9,4% acima do ano anterior. A receita de aluguéis apresentou crescimento de 9,3%, para R$ 4,7 bilhões. Já a de Seminovos somou R$ 5,166 bilhões no trimestre, incluindo México, aumento de 9,5% em relação ao segundo trimestre de 2024.

