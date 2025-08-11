Landim: Governo Lula joga tarifaço no colo de Eduardo ao defender Moraes

O governo federal tenta colar em Eduardo Bolsonaro (PL-SP) a culpa pelo tarifaço de Donald Trump e retirá-la do STF (Supremo Tribunal Federal) ao defender o ministro Alexandre de Moraes, avaliou a colunista Raquel Landim no UOL News hoje.

Na sexta, Lula saiu em defesa de Moraes e disse que o ministro "está garantindo a democracia no Brasil". Durante evento em Rio Branco (AC), o presidente ainda criticou o motim de parlamentares bolsonaristas no Congresso.

Esses ataques do governo americano e essa defesa tão veemente da Gleisi Hoffmann e do próprio governo ao ministro Moraes têm muito a ver com política interna. Neste momento, é muito importante para o governo defendê-lo. Não é à toa que Lula veio a público para dizer que Moraes é muito importante para defender a democracia.

De novo, o governo precisa tirar o tarifaço do colo do STF e jogá-lo no de Eduardo Bolsonaro. Afinal, foi ele, com toda essa gestão junto ao governo Trump pelo menos deu uma desculpa para que o presidente dos EUA sancionasse o Brasil com tarifas mais altas do que o restante do mundo.

Há uma disputa política aí de quem fica com a responsabilidade do tarifaço entre a direita e o governo. Raquel Landim, colunista do UOL

Raquel destacou que alguns membros da oposição veem Moraes acuado após determinar a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro e tentam aproveitar esse momento.

Moraes fez um apanhado teórico sobre a Constituição de 1988 e a separação dos poderes para dar um recado: a independência e a autonomia do Judiciário são o que garantem ao país ficar livre do golpismo. Precisamos entender essa fala teórica de Moraes dentro do contexto no qual ele está inserido.

Moraes está passando por um momento no qual está muito acuado. Quando mandou Bolsonaro para a prisão domiciliar em uma decisão questionada, ele deu muita força para a oposição no Congresso. Tanto que eles paralisaram a Casa por dias e encaminharam projetos importantes e preocupantes, como o fim do foro privilegiado e a anistia.

Na visão de alguns líderes de oposição e mesmo de pessoas do centrão, Moraes ficou acuado. É como se ele, com essa movimentação política de mandar Bolsonaro para a [prisão] domiciliar um pouquinho antes do julgamento, tivesse tirado o tarifaço de Trump do colo de Eduardo Bolsonaro e o colocado no do STF porque tensionou ainda mais a relação com os EUA. Raquel Landim, colunista do UOL

