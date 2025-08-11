Topo

Kallas, da UE: Unidade transatlântica e pressão sobre a Rússia são necessárias para acabar com a guerra

11/08/2025 13h39

PARIS (Reuters) - A chefe de política externa da União Europeia, Kaja Kallas, disse em um comunicado no X que os ministros das Relações Exteriores da UE expressaram nesta segunda-feira apoio às medidas dos EUA que levarão a uma paz justa na Ucrânia.

Ela acrescentou que, enquanto isso, a UE trabalhará em mais sanções contra a Rússia, mais apoio militar para a Ucrânia e mais apoio para as necessidades orçamentárias da Ucrânia e para o processo de adesão à UE.

"A unidade transatlântica, o apoio à Ucrânia e a pressão sobre a Rússia é a forma como vamos acabar com essa guerra e evitar futuras agressões russas na Europa", disse ela.

(Reportagem de Lili Bayer)

