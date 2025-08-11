Topo

Notícias

Juros longos recuam com curva de Treasuries, à espera de palestra de Galípolo

São Paulo

11/08/2025 10h25

Os juros futuros longos têm viés de baixa, em sintonia com os rendimentos dos Treasuries, e os demais rondam a estabilidade na manhã desta segunda-feira, 11. O dólar tem leve alta. As atenções estão no presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que participa nesta segunda-feira de uma palestra na Associação Comercial de São Paulo (ACSP), às 10h30.

Além disso, às 17 horas haverá reunião do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, para discutir medidas para reduzir os impactos da tarifa comercial de 50% imposta pelos Estados Unidos ao Brasil.

Às 9h51, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 14,115%, de 14,120% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2029 marcava 13,265%, de 13,280%, e o para janeiro de 2031 estava em 13,470%, de 13,493% no ajuste de sexta-feira.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

PF investiga Bolsonaro por suposto post que associa Lula a ex-ditador sírio

Trump anuncia controle da polícia de Washington e envio de tropas

Trump anuncia mobilização da Guarda Nacional em Washington

Índice de governabilidade de Lula cai pelo segundo mês seguido, mostra estudo

OMC confirma queixa formal do Brasil contra tarifaço de Trump

Trump diz que assumirá controle da polícia de Washington, D.C. e enviará Guarda Nacional

Azerbaijão e Armênia publicam texto do acordo de paz

Registros do grande júri da parceira de Epstein Ghislaine Maxwell permanecerão sigilosos

Mãe e filha de um ano são mortas por sargento do Exército em Santos

Landim: Governo Lula joga tarifaço no colo de Eduardo ao defender Moraes

Morte de Miguel Uribe muda rumos da corrida às eleições presidenciais na Colômbia