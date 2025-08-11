Topo

Jovem perde visão central após fazer estrelinhas na praia; entenda por que

Deborah Cobb enfrentou trauma após brincadeira na praia

11/08/2025 16h24

O que era para ser uma brincadeira entre amigos acabou se tornando um drama de meses para Deborah Cobb, de Seattle (EUA). Aos 19 anos, ela perdeu a visão central depois de fazer estrelinhas na praia.

O que aconteceu

Decidi ver quantas estrelinhas eu conseguiria fazer seguidas, só por diversão. Comecei a fazer e cheguei a 13, até cair muito tonta. Meus olhos estavam girando, então demorou um pouco para perceber que eles não estavam focando Deborah Cobb, à Newsweek

No início, ela riu da situação, mas logo notou que algo estava errado. "Meus olhos não focavam totalmente. Não havia dor e minha visão periférica estava normal, mas tudo o que eu olhava diretamente estava bloqueado por uma mancha laranja", revelou.

Aflita com a situação, contou à mãe, que acabou minimizando o problema. Entretanto, no dia seguinte, sem melhora, o padrasto acionou um amigo da família, oftalmologista, que recomendou ajuda médica imediata.

No hospital, os médicos suspeitaram que ela havia "basicamente queimado" a retina pelo sol. O tratamento inicial foi repouso e evitar luz intensa.

Hemorragia

Sem melhora, um novo especialista descobriu algo mais grave: hemorragia nas máculas dos dois olhos. "Eu tinha sangrado em ambas as máculas e levaria de três a seis meses para cicatrizar completamente", disse. Segundo o oftalmologista Rajesh C. Rao, também à Newsweek, "a retina é uma fina camada de tecido, como um papel de parede, que reveste o fundo do olho e capta a luz".

A hemorragia macular é o sangramento dentro da parte central da retina ou abaixo dela. Quando isso acontece, a capacidade de enxergar detalhes pode ser reduzida ou perdida Rajesh C. Rao, oftalmologista, à Newsweek

Rotina de Deborah foi drasticamente afetada. "Minha visão central havia sumido completamente. Eu não podia dirigir, ler, me ver no espelho, o que significava que não podia me maquiar, nem assistir TV", contou.

O choque veio dias depois. "Comecei a chorar. Foi a primeira vez que percebi totalmente o quanto eu estava limitada e dependente dos outros para coisas simples, como ler, algo que eu sempre considerei natural."

Problema é considerado raro em jovens

Casos como o de Deborah são raros. "Em pessoas saudáveis, especialmente jovens, esse tipo de ocorrência é bastante raro", explicou Rao. Ele aponta que manter a cabeça para baixo de forma abrupta ou repetida pode aumentar a pressão nas veias da retina e que pessoas predispostas podem sofrer hemorragia macular.

Após três meses, a visão voltou. Hoje, aos 42 anos, ela ainda convive com flashes de luz e manchas flutuantes causadas pelo descolamento do gel vítreo. "A única opção é cirurgia, mas ela quase sempre causa catarata, o que significaria outra operação. Então, estou bem em viver com isso", disse.

Ela afirmou também ter mudado sua forma de ver a vida depois do trauma. "Me deu muita empatia por pessoas que lidam com deficiências de longo prazo. A minha durou pouco, mas me deu uma nova perspectiva de viver totalmente dependente de outras pessoas", escreveu Deborah, no Instagram.

