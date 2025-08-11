Topo

Notícias

JD Vance afirma que Washington trabalha para 'programar' reuniãio Trump-Putin-Zelensky

11/08/2025 05h10

O governo dos Estados Unidos está trabalhando para "programar" uma reunião entre o presidente Donald Trump e seus homólogos russo e ucraniano, afirmou o vice-presidente JD Vance.

"Um dos bloqueios mais importantes é que Vladimir Putin disse que nunca se sentaria com (Volodimir) Zelensky, o líder da Ucrânia, e o presidente conseguiu mudar isso agora", declarou Vance em uma entrevista ao programa "Sunday Morning Futures" da Fox News.

"Estamos em um ponto agora em que estamos tentando solucionar, francamente, a agenda e coisas assim sobre quando os três líderes poderiam se sentar e discutir o fim deste conflito", disse Vance ao ser questionado sobre suas expectativas para a reunião cúpula no Alasca em 15 de agosto.

Os aliados europeus da Ucrânia estão pressionando para que Kiev esteja presente na cúpula entre Estados Unidos e Rússia prevista para a próxima sexta-feira no Alasca, que inicialmente foi anunciada como uma reunião bilateral entre Putin e Trump. 

Vance disse que o objetivo dos Estados Unidos é "tentar encontrar uma solução negociada com a qual ucranianos e russos possam conviver".

"Não vai deixar ninguém super feliz, provavelmente russos e ucranianos não vão gostar no final", acrescentou.

O anúncio da reunião entre Estados Unidos e Rússia no Alasca sem a presença de Zelensky provoca o temor de um acordo que obrigue Kiev a ceder grandes áreas de seu território, algo que a União Europeia rejeita.

O embaixador americano na Otan, Matthew Whitaker, sugeriu em declarações à CNN que Zelensky poderia participar da reunião de cúpula.

bgs-aha/bjt/pc/zm/fp

© Agence France-Presse

