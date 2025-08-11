Topo

Notícias

Japão ordena que moradores abandonem casas após fortes chuvas

11/08/2025 01h03

As autoridades japonesas pediram na segunda-feira (11) a milhões de pessoas que abandonassem suas residências após as chuvas intensas que provocaram inundações e deslizamentos de terra no sudoeste do país, onde vários moradores estão desaparecidos.

Várias localidades no município de Kumamoto foram afetadas pelas inundações. As cheias dos rios arrastaram veículos e danificaram rodovias.

No período de seis horas, mais de 37 centímetros de chuva caíram na cidade de Tamana, a mais afetada, um recorde para a região, segundo a Agência Meteorológica Japonesa.

As autoridades emitiram alerta para mais de três milhões de moradores na região sudoeste do Japão, segundo a Agência de Gestão de Incêndios e Desastres.

Um homem da localidade de Kosa, em Kumamoto, desapareceu na manhã de segunda-feira em um deslizamento de terra. 

Em Misato, no mesmo município, as equipes de emergência tentavam alcançar um idoso preso em sua casa, atingida por um deslizamento de terra, segundo uma autoridade local. 

Outras duas pessoas na cidade de Fukuoka foram arrastadas no domingo pela correnteza de um rio e continuam desaparecidas, informou o canal de televisão NHK.

hih/djw/mas/cjc/fp

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Greta Thunberg anuncia nova flotilha de ajuda para Gaza

Candidatos de direita lideram pesquisas a uma semana das eleições presidenciais na Bolívia

Israel mata cinco jornalistas da emissora Al Jazeera em Gaza

Polícia descarta tentativa de feminicídio no DF; advogadas veem indícios

Por que o McDonald's está perdendo espaço entre baixa renda dos EUA

Emenda de deputada do RS paga militantes de esquerda como motoristas

Moraes será homenageado no TCE-SP; Tarcísio e Nunes não devem participar

Por que EUA oferecem recompensa maior por Maduro do que por Bin Laden?

Cerco a chefe de facção no RN durou 22 horas e terminou com 3 mil tiros

Túnel Santos-Guarujá recebe licença ambiental prévia que autoriza leilão

JD Vance afirma que Washington trabalha para 'programar' reuniãio Trump-Putin-Zelensky