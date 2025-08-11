Topo

Itaúsa tem lucro líquido recorrente recorde de R$ 4 bi no 2º trimestre, alta de 11%

11/08/2025 20h47

A Itaúsa, holding de investimentos que faz parte do bloco de controle do Itaú Unibanco, e a maior da América Latina, registrou lucro líquido recorrente de R$ 4,037 bilhões no segundo trimestre de 2025, crescimento de 11% em relação ao mesmo período do ano passado. O crescimento do lucro veio principalmente da expansão do resultado do Itaú, que teve ganho recorde no período, de R$ 11,5 bilhões.

No segundo trimestre, o Itaú gerou para a Itaúsa, um resultado recorrente de R$ 4,118 bilhões, crescimento de 12,3% em um ano. Já o resultado gerado pela Alpargatas, que passou por reestruturação, saltou 215% em um ano, para R$ 30 milhões, enquanto o da Dexco caiu 78,6%, para R$ 9 milhões. A Motiva (ex-CCR) gerou R$ 41 milhões, recuo anual de 2,9%.

Ao todo, o valor de mercado das empresas que a Itaúsa investe somou R$ 159,3 bilhões ao final do segundo trimestre, valorização de 24%. Já a Itaúsa fechou o período valendo menos que isso, avaliada em R$ 120 bilhões na B3.

O presidente da Itaúsa, Alfredo Setubal, ressalta no relatório que acompanha o balanço, que mesmo com os desafios que marcaram os últimos meses, tanto externos, com acirramento das tensões geopolíticas e mudanças na política comercial dos Estados Unidos, como locais, incluindo a inflação acima da meta e juros maiores, a holding teve lucro líquido recorde no segundo trimestre.

O portfólio de investimentos registrou resultados 11% superiores ao ano passado, com destaques para o Itaú Unibanco, acrescenta o executivo. De abril a junho de 2025, o retorno sobre o patrimônio líquido (ROE, na sigla em inglês) recorrente da Itaúsa ficou em 18,4%, ante 17,7% um ano atrás.

A dívida líquida da Itaúsa ficou em R$ 587 milhões no final junho, recuo de 30% em relação ao montante do mesmo período de 2024. A queda é explicada por um movimento de gerenciamento de passivos iniciado em 2022. Em mais um passo, a Itaúsa anunciou em junho o pré-pagamento de debêntures no valor de R$1,25 bilhão, o que permitiu reduzir seu endividamento bruto, custo médio da dívida, despesas financeiras e a concentração de vencimentos, explica Setubal nos comentários no balanço.

