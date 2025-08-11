Topo

Notícias

IPC-S acelera em 3 das 7 capitais pesquisadas pela FGV na 1ª quadrissemana de agosto

São Paulo

11/08/2025 08h44

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) acelerou em três das sete capitais pesquisadas na primeira quadrissemana de agosto, informou nesta segunda-feira, 11, a Fundação Getulio Vargas (FGV). O índice como um todo acelerou o ritmo de alta, de 0,37% para 0,38%, na passagem da quarta quadrissemana de julho para a primeira de agosto.

A aceleração mais significativa entre as capitais aconteceu em Salvador (0,22% para 0,38%). Em seguida, aparecem Porto Alegre (0,16% para 0,28%) e São Paulo (0,69% para 0,74%).

Houve, por outro lado, desaceleração em Recife (0,37% para 0,21%), Belo Horizonte (0,30% para 0,16%) e Brasília (0,34% para 0,26%), enquanto foi registrada retração no Rio de Janeiro (0,01% para -0,04%).

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

SP segue com frio intenso nesta semana

Decreto reabre prazo de renegociação de dívidas em regularização fundiária rural

Palestinos se reúnem em Gaza para funeral de jornalistas da Al Jazeera mortos em bombardeio israelense

Europa busca influenciar posição dos EUA antes de negociações entre Trump e Putin

Rahul Gandhi está entre líderes da oposição detidos em protesto contra Comissão Eleitoral da Índia

Finlândia acusa três marinheiros de sabotar cabos no Mar Báltico

Redes sociais: Motta diz que pautará projetos sobre crianças após denúncia sobre 'adultização'

Presença de águas-vivas paralisa a maior usina nuclear da França

Trump intensifica retórica sobre crime antes de anúncio de repressão em Washington

Etanol é mais competitivo em relação à gasolina em seis Estados, revela ANP

Etanol: preço cai em 11 Estados, sobe em 7 e no DF e fica estável em 8, diz ANP