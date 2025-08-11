Topo

Notícias

IPC-Fipe sobe 0,29% na 1ª quadrissemana de agosto, após alta de 0,28% em julho

São Paulo

11/08/2025 07h08

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,29% na primeira quadrissemana de agosto, acelerando marginalmente em relação ao acréscimo de 0,28% observado no encerramento de julho, segundo dados publicados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) nesta segunda-feira, 11.

Na prévia inicial deste mês, um dos sete componentes do IPC-Fipe caiu em ritmo mais lento e outro ganhou força: Alimentação (de -0,48% em julho para -0,21% na primeira quadrissemana de agosto) e Despesas Pessoais (de 0,33% a 0,46%).

Entre as demais categorias, quatro desaceleraram e uma migrou para deflação de um período para o outro: Habitação (de 0,58% a 0,39%), Transportes (de 0,82% a 0,74%), Saúde (de 0,70% a 0,61%), Educação (de 0,36% a 0,35%) e Vestuário (de 0,04% a -0,05%).

Veja abaixo como ficaram os componentes do IPC-Fipe em julho:

- Habitação: 0,39%

- Alimentação: -0,21%

- Transportes: 0,74%

- Despesas Pessoais: 0,46%

- Saúde: 0,61%

- Vestuário: -0,05%

- Educação: 0,35%

- Índice Geral: 0,29%

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Alemães criticam Merz por não proteger exportações em meio à ofensiva tarifária de Trump

Greta Thunberg anuncia nova flotilha de ajuda para Gaza

Tribunal ordena captura de dezenas de milhares de cães de rua em Nova Délhi

Candidatos de direita lideram pesquisas a uma semana das eleições presidenciais na Bolívia

Israel mata cinco jornalistas da emissora Al Jazeera em Gaza

Polícia descarta tentativa de feminicídio no DF; advogadas veem indícios

Por que o McDonald's está perdendo espaço entre baixa renda dos EUA

Emenda de deputada do RS paga militantes de esquerda como motoristas

Moraes será homenageado no TCE-SP; Tarcísio e Nunes não devem participar

Por que EUA oferecem recompensa maior por Maduro do que por Bin Laden?

Cerco a chefe de facção no RN durou 22 horas e terminou com 3 mil tiros