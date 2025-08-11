Topo

Internação de meninas com distúrbios alimentares dobra na Alemanha

11/08/2025 16h06

Internação de meninas com distúrbios alimentares dobra na Alemanha - País registrou 6 mil internações em 2023, o dobro do que há 20 anos. Meninas e adolescentes do sexo feminino representam quase metade de todos os pacientes tratados por transtornos como anorexia e bulimia.O número de meninas de 10 a 17 anos que recebem tratamento hospitalar para transtornos alimentares na Alemanha dobrou nos últimos 20 anos, passando de 3 mil casos registrados em 2003 para 6 mil em 2023. Os dados foram publicados pelo Departamento Federal de Estatísticas nesta segunda-feira (11/08).

Já mulheres em todas as faixas etárias representaram 93,3% das pessoas tratadas por transtornos alimentares em 2023 no país, ou 11,3 mil pacientes.

A tendência vai na direção contrária à da população em geral. O número de pessoas que passaram por atendimento hospitalar para distúrbios alimentares caiu de 12,6 mil em 2003 para 12,1 mil 20 anos depois. Entre homens, a redução foi de 1.560 casos para 820 em duas décadas.

Com isso, as meninas de 10 a 17 anos passaram a representar quase metade (49,3%) de todos os pacientes com transtornos alimentares, ante cerca de um quarto (23,4%) em 2003. Crianças e adolescentes de todos os gêneros foram 52,8% dos internados por estas condições em 2023, um problema agravado pelo uso de redes sociais.

Anorexia e bulimia são principais condições

A anorexia nervosa foi a condição mais frequentemente diagnosticada em 2023, respondendo por 76% de todos os casos. A bulimia vem em seguida, com 11,1% dos casos tratados.

Ambas envolvem o medo patológico de ganhar peso. O indivíduo com anorexia não se alimenta devido à obsessão por emagrecer. A condição leva a uma intensa restrição calórica e perda de peso, e sintomas mentais, comportamentais e físicos que colocam a vida do paciente em risco.

Já a bulimia leva a uma compulsão pelo alimento, normalmente seguida de vômitos provocados e uso de laxantes para perder peso.

A duração média das internações por transtornos alimentares aumentou para ambos os sexos, alcançando 53,2 dias em 2023 – o maior índice desde 2003. O tempo é superior à média das demais doenças que demandam hospitalização no país, que foi de 7,2 dias no mesmo ano.

Atendimentos recorde pós-pandemia

Os casos registrados de transtornos alimentares no país flutuam de ano para ano e alcançaram seu pico em 2022, com 12,9 mil ocorrências. Esse aumento ocorreu após uma queda histórica em 2020, ano em que a pandemia de covid-19 possivelmente impactou a notificação de algumas doenças.

Em 2023, 78 pessoas morreram na Alemanha devido a complicações relacionadas a transtornos alimentares. O maior número nos últimos 20 anos foi registrado em 2008, com 100 mortes.

gq/bl (DPA, OTS)

