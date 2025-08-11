Topo

Notícias

Instituições lançam nesta segunda-feira campanha na busca por justiça tributária

Brasília

11/08/2025 09h36

Instituições e ONGs lançam nesta segunda-feira, 11, campanha para convidar a população a pressionar o poder público a destravar medidas como a taxação de grandes fortunas e fim de privilégios fiscais. O mote da campanha é "Tem Um Elefante Na Sala", expressão que se refere a um assunto ou desafio enorme, mas que é ignorado por ser desconfortável ou difícil de lidar. Simboliza o que é evidente, mas não encarado de frente.

O principal objetivo do grupo é a aprovação do Projeto de Lei 1087/2022, que amplia a faixa de isenção do imposto de renda e estabelece um imposto mínimo sobre altas rendas. A proposta, defendem as entidades, viabiliza uma reforma tributária "progressiva, feminista e antirracista".

A campanha será feita pelas ONGs e instituições Oxfam Brasil, Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc), Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), Plataforma Justa, Instituto Peregum, Plebiscito Popular e Instituto Justiça Fiscal (IJF). A expectativa é a de que o movimento sirva como uma forma de desmistificar o tema para a sociedade e evitar que desigualdades históricas se perpetuem.

"O elefante - mascote da campanha - é a desigualdade embutida na forma de tributação no Brasil. É a injustiça do sistema atual, que sobrecarrega os mais pobres e beneficia os super-ricos. Isso porque 10% da população mais rica paga menos impostos proporcionalmente do que os 50% mais pobres; mulheres negras e populações periféricas arcam com a maior parte da carga tributária via consumo", disse Viviana Santiago, diretora-executiva da Oxfam Brasil.

Materiais educativos serão distribuídos em transportes coletivos e movimentos populares em todo o Brasil, incluindo uma cartilha e vídeos didáticos sobre o tema. A campanha também promete fazer uma grande movimentação nas redes sociais para explicar, usando exemplos do dia a dia dos cidadãos, como e por que o atual sistema fiscal é "injusto, racista e patriarcal".

Entre as iniciativas presenciais, o idealizadores da campanha pretendem colar cartazes em espaços estratégicos e promover eventos para a distribuição de uma nota fictícia de R$ 1 bilhão, com a imagem de um elefante. O "dinheiro" em questão é um flyer explicativo sobre a campanha e esclarecimentos sobre justiça fiscal.

"Precisamos combater a percepção negativa e o senso comum que são associados aos impostos. Essa percepção beneficia justamente os super-ricos, que praticamente não contribuem, enquanto trabalhadoras e trabalhadores pagam por esses privilégios tributários. É hora de mudar essa lógica", afirmou o integrante do Colegiado de Gestão do Inesc, José Antônio Moroni.

O momento foi escolhido por causa do retorno do Congresso Nacional do recesso. Deputados e senadores devem apreciar o Projeto de Lei 1087/2022. O PL foi encaminhado pelo Executivo, é uma promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e vem sendo defendido pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, justamente como uma ferramenta de justiça tributária.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Palestinos se reúnem em Gaza para funeral de jornalistas da Al Jazeera mortos em bombardeio israelense

Europa busca influenciar posição dos EUA antes de negociações entre Trump e Putin

Rahul Gandhi está entre líderes da oposição detidos em protesto contra Comissão Eleitoral da Índia

Finlândia acusa três marinheiros de sabotar cabos no Mar Báltico

Redes sociais: Motta diz que pautará projetos sobre crianças após denúncia sobre 'adultização'

Presença de águas-vivas paralisa a maior usina nuclear da França

Trump intensifica retórica sobre crime antes de anúncio de repressão em Washington

Etanol é mais competitivo em relação à gasolina em seis Estados, revela ANP

Etanol: preço cai em 11 Estados, sobe em 7 e no DF e fica estável em 8, diz ANP

Macron diz que plano de Israel para Gaza é desastre prestes a acontecer

Ataques ucranianos com drones matam três pessoas e miram Moscou, diz Rússia