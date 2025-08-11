Calendário do INSS em agosto: veja datas de pagamento dos benefícios

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o calendário oficial de pagamentos referente a agosto de 2025. Os repasses seguirão a numeração final do benefício (ignorando o dígito verificador após o traço), preservando o formato já adotado para manter a organização e a agilidade no processo.

O que aconteceu

Para segurados que recebem até um salário mínimo, os depósitos ocorrerão entre 25 de agosto e 5 de setembro. Já para quem recebe acima do piso nacional, o crédito será feito entre 1º e 5 de setembro.

O INSS realiza mensalmente mais de 40 milhões de pagamentos, sendo cerca de 28,2 milhões destinados a quem ganha até o salário mínimo e aproximadamente 12,3 milhões a beneficiários com rendimentos superiores.

A data exata do repasse pode ser conferida pelo penúltimo dígito do número do benefício, desconsiderando o último dígito. Mais detalhes estão disponíveis no site ou no aplicativo Meu INSS, acessando com CPF e senha da conta Gov.br.

Em caso de dúvidas, o segurado pode acionar a Central 135, que oferece atendimento automatizado todos os dias e suporte humano em horário comercial.

Também é possível consultar o extrato de pagamento, atualizar dados e acessar outros serviços diretamente pelo Meu INSS, utilizando a busca da plataforma.

Calendário - até um salário mínimo

Final 1: 25/08

Final 2: 26/08

Final 3: 27/08

Final 4: 28/08

Final 5: 29/08

Final 6: 01/09

Final 7: 02/09

Final 8: 03/09

Final 9: 04/09

Final 0: 05/09

Calendário - acima de um salário mínimo