Calendário do INSS em agosto: veja datas de pagamento dos benefícios
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o calendário oficial de pagamentos referente a agosto de 2025. Os repasses seguirão a numeração final do benefício (ignorando o dígito verificador após o traço), preservando o formato já adotado para manter a organização e a agilidade no processo.
O que aconteceu
Para segurados que recebem até um salário mínimo, os depósitos ocorrerão entre 25 de agosto e 5 de setembro. Já para quem recebe acima do piso nacional, o crédito será feito entre 1º e 5 de setembro.
O INSS realiza mensalmente mais de 40 milhões de pagamentos, sendo cerca de 28,2 milhões destinados a quem ganha até o salário mínimo e aproximadamente 12,3 milhões a beneficiários com rendimentos superiores.
A data exata do repasse pode ser conferida pelo penúltimo dígito do número do benefício, desconsiderando o último dígito. Mais detalhes estão disponíveis no site ou no aplicativo Meu INSS, acessando com CPF e senha da conta Gov.br.
Em caso de dúvidas, o segurado pode acionar a Central 135, que oferece atendimento automatizado todos os dias e suporte humano em horário comercial.
Também é possível consultar o extrato de pagamento, atualizar dados e acessar outros serviços diretamente pelo Meu INSS, utilizando a busca da plataforma.
Calendário - até um salário mínimo
- Final 1: 25/08
- Final 2: 26/08
- Final 3: 27/08
- Final 4: 28/08
- Final 5: 29/08
- Final 6: 01/09
- Final 7: 02/09
- Final 8: 03/09
- Final 9: 04/09
- Final 0: 05/09
Calendário - acima de um salário mínimo
- Finais 1 e 6: 01/09
- Finais 2 e 7: 02/09
- Finais 3 e 8: 03/09
- Finais 4 e 9: 04/09
- Finais 5 e 0: 05/09