186 cidades em SP, MG e RJ recebem alerta de geada para as próximas horas

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) divulgou um alerta de geada para 186 cidades em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro.

O que aconteceu

O alerta entra em vigor à meia-noite desta terça-feira (12) e segue até às 7h. O aviso é emitido quando há previsão de temperaturas suficientemente baixas para provocar a formação de gelo sobre superfícies expostas, como plantas, veículos, telhados e o solo, geralmente durante a madrugada e as primeiras horas da manhã.

Esse tipo de alerta é importante principalmente para agricultores. A baixa temperatura atrelada à geada pode danificar ou destruir plantas sensíveis ao frio, além de afetar a qualidade e a produtividade das colheitas.

Veja as cidades com o alerta:

Minas Gerais

Aiuruoca (MG)

Alagoa (MG)

Albertina (MG)

Alfenas (MG)

Alpinópolis (MG)

Alterosa (MG)

Andradas (MG)

Arceburgo (MG)

Areado (MG)

Baependi (MG)

Bandeira do Sul (MG)

Boa Esperança (MG)

Bocaina de Minas (MG)

Bom Jesus da Penha (MG)

Bom Repouso (MG)

Borda da Mata (MG)

Botelhos (MG)

Brazópolis (MG)

Bueno Brandão (MG)

Cabo Verde (MG)

Caldas (MG)

Camanducaia (MG)

Cambuí (MG)

Cambuquira (MG)

Campanha (MG)

Campestre (MG)

Campo do Meio (MG)

Campos Gerais (MG)

Capetinga (MG)

Careaçu (MG)

Carmo da Cachoeira (MG)

Carmo de Minas (MG)

Carmo do Rio Claro (MG)

Carvalhópolis (MG)

Carvalhos (MG)

Cássia (MG)

Caxambu (MG)

Conceição da Aparecida (MG)

Conceição das Pedras (MG)

Conceição do Rio Verde (MG)

Conceição dos Ouros (MG)

Congonhal (MG)

Consolação (MG)

Cordislândia (MG)

Cristina (MG)

Cruzília (MG)

Córrego do Bom Jesus (MG)

Delfim Moreira (MG)

Divisa Nova (MG)

Dom Viçoso (MG)

Elói Mendes (MG)

Espírito Santo do Dourado (MG)

Estiva (MG)

Extrema (MG)

Fama (MG)

Fortaleza de Minas (MG)

Gonçalves (MG)

Guaranésia (MG)

Guaxupé (MG)

Heliodora (MG)

Ibitiúra de Minas (MG)

Inconfidentes (MG)

Ipuiúna (MG)

Itajubá (MG)

Itamogi (MG)

Itamonte (MG)

Itanhandu (MG)

Itapeva (MG)

Itaú de Minas (MG)

Jacuí (MG)

Jacutinga (MG)

Jesuânia (MG)

Juruaia (MG)

Lambari (MG)

Liberdade (MG)

Luminárias (MG)

Machado (MG)

Maria da Fé (MG)

Marmelópolis (MG)

Monsenhor Paulo (MG)

Monte Belo (MG)

Monte Santo de Minas (MG)

Monte Sião (MG)

Munhoz (MG)

Muzambinho (MG)

Natércia (MG)

Nova Resende (MG)

Olímpio Noronha (MG)

Ouro Fino (MG)

Paraguaçu (MG)

Paraisópolis (MG)

Passa Quatro (MG)

Passa Vinte (MG)

Passos (MG)

Pedralva (MG)

Piranguçu (MG)

Piranguinho (MG)

Poço Fundo (MG)

Poços de Caldas (MG)

Pouso Alegre (MG)

Pouso Alto (MG)

Pratápolis (MG)

Santa Rita de Caldas (MG)

Santa Rita do Sapucaí (MG)

Santana da Vargem (MG)

Sapucaí-Mirim (MG)

Senador Amaral (MG)

Senador José Bento (MG)

Seritinga (MG)

Serrania (MG)

Silvianópolis (MG)

Soledade de Minas (MG)

São Bento Abade (MG)

São Gonçalo do Sapucaí (MG)

São José da Barra (MG)

São José do Alegre (MG)

São João Batista do Glória (MG)

São João da Mata (MG)

São Lourenço (MG)

São Pedro da União (MG)

São Sebastião da Bela Vista (MG)

São Sebastião do Paraíso (MG)

São Sebastião do Rio Verde (MG)

São Thomé das Letras (MG)

São Tomás de Aquino (MG)

Tocos do Moji (MG)

Toledo (MG)

Três Corações (MG)

Três Pontas (MG)

Turvolândia (MG)

Varginha (MG)

Virgínia (MG)

Wenceslau Braz (MG)

São Paulo

Aguaí (SP)

Águas da Prata (SP)

Águas de Lindóia (SP)

Altinópolis (SP)

Amparo (SP)

Bragança Paulista (SP)

Caconde (SP)

Campos do Jordão (SP)

Casa Branca (SP)

Cássia dos Coqueiros (SP)

Cruzeiro (SP)

Divinolândia (SP)

Estiva Gerbi (SP)

Espírito Santo do Pinhal (SP)

Guaratinguetá (SP)

Itapira (SP)

Itirapuã (SP)

Itobi (SP)

Joanópolis (SP)

Lavrinhas (SP)

Lindóia (SP)

Mococa (SP)

Mogi Guaçu (SP)

Mogi Mirim (SP)

Monte Alegre do Sul (SP)

Monteiro Lobato (SP)

Patrocínio Paulista (SP)

Pedra Bela (SP)

Pindamonhangaba (SP)

Pinhalzinho (SP)

Piquete (SP)

Queluz (SP)

São Bento do Sapucaí (SP)

São José do Rio Pardo (SP)

São José dos Campos (SP)

São João da Boa Vista (SP)

São Sebastião da Grama (SP)

Santo Antônio da Alegria (SP)

Santo Antônio de Posse (SP)

Santo Antônio do Jardim (SP)

Santo Antônio do Pinhal (SP)

Serra Negra (SP)

Socorro (SP)

Tambaú (SP)

Tapiratiba (SP)

Tuiuti (SP)

Vargem (SP)

Vargem Grande do Sul (SP)

Rio de Janeiro