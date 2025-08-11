186 cidades em SP, MG e RJ recebem alerta de geada para as próximas horas
O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) divulgou um alerta de geada para 186 cidades em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro.
O que aconteceu
O alerta entra em vigor à meia-noite desta terça-feira (12) e segue até às 7h. O aviso é emitido quando há previsão de temperaturas suficientemente baixas para provocar a formação de gelo sobre superfícies expostas, como plantas, veículos, telhados e o solo, geralmente durante a madrugada e as primeiras horas da manhã.
Esse tipo de alerta é importante principalmente para agricultores. A baixa temperatura atrelada à geada pode danificar ou destruir plantas sensíveis ao frio, além de afetar a qualidade e a produtividade das colheitas.
Veja as cidades com o alerta:
Minas Gerais
- Aiuruoca (MG)
- Alagoa (MG)
- Albertina (MG)
- Alfenas (MG)
- Alpinópolis (MG)
- Alterosa (MG)
- Andradas (MG)
- Arceburgo (MG)
- Areado (MG)
- Baependi (MG)
- Bandeira do Sul (MG)
- Boa Esperança (MG)
- Bocaina de Minas (MG)
- Bom Jesus da Penha (MG)
- Bom Repouso (MG)
- Borda da Mata (MG)
- Botelhos (MG)
- Brazópolis (MG)
- Bueno Brandão (MG)
- Cabo Verde (MG)
- Caldas (MG)
- Camanducaia (MG)
- Cambuí (MG)
- Cambuquira (MG)
- Campanha (MG)
- Campestre (MG)
- Campo do Meio (MG)
- Campos Gerais (MG)
- Capetinga (MG)
- Careaçu (MG)
- Carmo da Cachoeira (MG)
- Carmo de Minas (MG)
- Carmo do Rio Claro (MG)
- Carvalhópolis (MG)
- Carvalhos (MG)
- Cássia (MG)
- Caxambu (MG)
- Conceição da Aparecida (MG)
- Conceição das Pedras (MG)
- Conceição do Rio Verde (MG)
- Conceição dos Ouros (MG)
- Congonhal (MG)
- Consolação (MG)
- Cordislândia (MG)
- Cristina (MG)
- Cruzília (MG)
- Córrego do Bom Jesus (MG)
- Delfim Moreira (MG)
- Divisa Nova (MG)
- Dom Viçoso (MG)
- Elói Mendes (MG)
- Espírito Santo do Dourado (MG)
- Estiva (MG)
- Extrema (MG)
- Fama (MG)
- Fortaleza de Minas (MG)
- Gonçalves (MG)
- Guaranésia (MG)
- Guaxupé (MG)
- Heliodora (MG)
- Ibitiúra de Minas (MG)
- Inconfidentes (MG)
- Ipuiúna (MG)
- Itajubá (MG)
- Itamogi (MG)
- Itamonte (MG)
- Itanhandu (MG)
- Itapeva (MG)
- Itaú de Minas (MG)
- Jacuí (MG)
- Jacutinga (MG)
- Jesuânia (MG)
- Juruaia (MG)
- Lambari (MG)
- Liberdade (MG)
- Luminárias (MG)
- Machado (MG)
- Maria da Fé (MG)
- Marmelópolis (MG)
- Monsenhor Paulo (MG)
- Monte Belo (MG)
- Monte Santo de Minas (MG)
- Monte Sião (MG)
- Munhoz (MG)
- Muzambinho (MG)
- Natércia (MG)
- Nova Resende (MG)
- Olímpio Noronha (MG)
- Ouro Fino (MG)
- Paraguaçu (MG)
- Paraisópolis (MG)
- Passa Quatro (MG)
- Passa Vinte (MG)
- Passos (MG)
- Pedralva (MG)
- Piranguçu (MG)
- Piranguinho (MG)
- Poço Fundo (MG)
- Poços de Caldas (MG)
- Pouso Alegre (MG)
- Pouso Alto (MG)
- Pratápolis (MG)
- Santa Rita de Caldas (MG)
- Santa Rita do Sapucaí (MG)
- Santana da Vargem (MG)
- Sapucaí-Mirim (MG)
- Senador Amaral (MG)
- Senador José Bento (MG)
- Seritinga (MG)
- Serrania (MG)
- Silvianópolis (MG)
- Soledade de Minas (MG)
- São Bento Abade (MG)
- São Gonçalo do Sapucaí (MG)
- São José da Barra (MG)
- São José do Alegre (MG)
- São João Batista do Glória (MG)
- São João da Mata (MG)
- São Lourenço (MG)
- São Pedro da União (MG)
- São Sebastião da Bela Vista (MG)
- São Sebastião do Paraíso (MG)
- São Sebastião do Rio Verde (MG)
- São Thomé das Letras (MG)
- São Tomás de Aquino (MG)
- Tocos do Moji (MG)
- Toledo (MG)
- Três Corações (MG)
- Três Pontas (MG)
- Turvolândia (MG)
- Varginha (MG)
- Virgínia (MG)
- Wenceslau Braz (MG)
São Paulo
- Aguaí (SP)
- Águas da Prata (SP)
- Águas de Lindóia (SP)
- Altinópolis (SP)
- Amparo (SP)
- Bragança Paulista (SP)
- Caconde (SP)
- Campos do Jordão (SP)
- Casa Branca (SP)
- Cássia dos Coqueiros (SP)
- Cruzeiro (SP)
- Divinolândia (SP)
- Estiva Gerbi (SP)
- Espírito Santo do Pinhal (SP)
- Guaratinguetá (SP)
- Itapira (SP)
- Itirapuã (SP)
- Itobi (SP)
- Joanópolis (SP)
- Lavrinhas (SP)
- Lindóia (SP)
- Mococa (SP)
- Mogi Guaçu (SP)
- Mogi Mirim (SP)
- Monte Alegre do Sul (SP)
- Monteiro Lobato (SP)
- Patrocínio Paulista (SP)
- Pedra Bela (SP)
- Pindamonhangaba (SP)
- Pinhalzinho (SP)
- Piquete (SP)
- Queluz (SP)
- São Bento do Sapucaí (SP)
- São José do Rio Pardo (SP)
- São José dos Campos (SP)
- São João da Boa Vista (SP)
- São Sebastião da Grama (SP)
- Santo Antônio da Alegria (SP)
- Santo Antônio de Posse (SP)
- Santo Antônio do Jardim (SP)
- Santo Antônio do Pinhal (SP)
- Serra Negra (SP)
- Socorro (SP)
- Tambaú (SP)
- Tapiratiba (SP)
- Tuiuti (SP)
- Vargem (SP)
- Vargem Grande do Sul (SP)
Rio de Janeiro
- Itatiaia (RJ)
- Resende (RJ)