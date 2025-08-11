Topo

Índia segue em negociações comerciais com EUA apesar de aumento de tarifas

11/08/2025 13h14

NOVA DÉLHI/MUMBAI (Reuters) - A Índia espera que as negociações comerciais com os EUA continuem, mesmo que o país tenha aumentado as tarifas sobre as exportações indianas para 50% devido à compra de petróleo russo por Nova Délhi, disseram dois parlamentares na segunda-feira.

"Nossas relações com os EUA são multidimensionais e não devem ser vistas apenas pelo prisma do comércio", disse um dos parlamentares.

Shashi Tharoor, líder do partido de oposição Congresso Nacional Indiano, disse que as negociações comerciais continuarão.

"A partir de agora, não há nenhuma mudança nos planos existentes para a sexta rodada", disse ele, referindo-se a uma visita programada de uma delegação comercial dos EUA a Nova Délhi a partir de 25 de agosto.

Mais cedo, o vice-ministro de Finanças Pankaj Chaudhary disse aos parlamentares que cerca de 55% das exportações de mercadorias da Índia para os EUA seriam afetadas pela nova tarifa.

Sua estimativa levou em conta a taxa inicial de 25%, disse ele em uma resposta por escrito à pergunta de um parlamentar.

O comércio de mercadorias entre os Estados Unidos e a Índia --a maior e a quinta maior economia do mundo, respectivamente-- foi de cerca de US$87 bilhões no último ano fiscal, de acordo com estimativas do governo indiano.

(Reportagem de Nigam Prusty, Manoj Kumar e Sudipto Ganguly)

