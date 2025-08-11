Topo

Incêndio continua ativo em região de minas romanas, Patrimônio Mundial da Unesco, na Espanha

11/08/2025 10h32

O incêndio que afetou no domingo a região de Las Médulas, antigas minas de ouro em León, na Espanha, continua ativo após centenas de pessoas deixarem o local, informaram as autoridades nesta segunda-feira(11). 

O combate às chamas enfrentarão "muitas dificuldades" porque "as condições meteorológicas serão ruins" e são esperados ventos "de até 40 quilômetros por hora", disse Juan Carlos Suárez-Quiñones, secretário do Meio Ambiente de Castilla y León, no noroeste. 

"Não vamos autorizar o retorno das pessoas até que a segurança esteja garantida", afirmou Suárez-Quiñones sobre as pessoas que abandonaram suas casas, que calculou em quase 700. O incêndio deixou quatro feridos leves, informou. 

A onda de calor que atinge a Espanha há uma semana, com temperaturas em torno de 40º, multiplicou os incêndios florestais em todo o país. Castilla y León sofreu 13 em apenas três dias, disse Suárez-Quiñones, denunciando que muitos são provocados. 

"Alguns são explicados por raios e tempestades secas (...) outros não, só podem ter explicação na intencionalidade", assegurou. 

Las Médulas, centro turístico da região de El Bierzo, são antigas minas de ouro romanas do século I, abandonadas dois séculos depois, cercadas por árvores e natureza.

al/ds/mb/jc/fp

© Agence France-Presse

