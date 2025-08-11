Ibovespa recua em dia de agenda vazia antes de semana cheia de balanços

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa recuava nos primeiros negócios desta segunda-feira, em meio a uma agenda de divulgações macroeconômicas esvaziada, com agentes financeiros se preparando para mais uma semana carregada de balanços corporativos.

Às 10h05, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, cedia 0,13%, a 135.738,94 pontos. O contrato futuro com vencimento mais curto, em 13 de agosto, perdia 0,42%.

(Por Paula Arend Laier)