Ibovespa opera com leve baixa em dia de correções e à espera de dados da semana

São Paulo

11/08/2025 11h49

O Índice Bovespa registra oscilações contidas na manhã desta segunda-feira, 11, com predominância de um leve viés negativo. Com baixa praticamente generalizada entre os segmentos econômicos representados na Bolsa, o movimento é contido pelo desempenho positivo de algumas das ações de maior peso no mercado, como Vale e Petrobras. Segundo operadores, alguns papéis passam por realização de lucros, como no caso dos bancos, enquanto outros se recuperam de quedas expressivas, como Petrobras. Na semana passada, o Ibovespa contabilizou valorização de 2,62%.

Na avaliação de Diego Faust, operador de renda variável da Manchester Investimentos, passado o primeiro momento do início da vigência das tarifas de importação impostas pelos Estados Unidos ao Brasil e outros países, o mercado agora deve aguardar para ver os efeitos da medida na inflação norte-americana e brasileira.

Na terça-feira, serão conhecidos o índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos (CPI, na sigla em inglês) e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de julho no Brasil.

"Lá fora a questão das tarifas já foi em parte absorvida e bolsas fizeram picos históricos recentemente. Agora as tarifas vão começar a ser sentidas efetivamente e o mercado tende a abrir um espaço para aguardar o impacto delas na economia como um todo. O foco estará na inflação, que poderá dar condições de um corte de juros nos EUA e também no Brasil", afirmou Faust.

Para Bruna Sene, analista de renda variável da Rico, o pregão equilibrado de hoje revela um mercado mais cauteloso à espera dos dados de inflação de amanhã e de novos desdobramentos da questão das tarifas de importação pelos Estados Unidos.

"Temos um movimento mais lateralizado, depois de uma semana importante de recuperação, com o índice que voltou a superar os 135 mil pontos e já aponta para a possibilidade de retomar a tendência de alta no curto prazo. Mas há expectativas importantes para o restante da semana. Hoje temos a continuidade da temporada de balanços, um tema que tem feito preço e foi um dos fatores que motivaram a recuperação recente", afirma ela, mencionando balanços trimestrais como o da Itaúsa, Caixa Seguridade e Sabesp, que serão conhecidos hoje. Na quinta-feira será o dia do balanço do Banco do Brasil, um dos mais esperados da semana.

Às 11h37, o Ibovespa tinha 135.753,00 pontos, em baixa de 0,12%. Recuperando parte das perdas de sexta-feira, Petrobras ON e PN subiam 0,61% e 0,62%, nesta ordem. Vale PN subia 0,27%. Por outro lado, Bradesco ON e PN perdiam 0,69% e 0,58%, enquanto Itaúsa PN perdia 0,18%.

