Moraes será homenageado no TCE-SP; Tarcísio e Nunes não devem participar

O ministro do STF Alexandre de Moraes será homenageado hoje pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

O que aconteceu

Moraes participará da abertura da 23ª Semana Jurídica do TCE. O ministro receberá o Colar do Mérito da Justiça de Contas, concedido a personalidades que contribuem para os sistemas de fiscalização financeira e orçamentária. Além disso, fará uma palestra sobre administração pública e instrumentos de fiscalização.

O governador de São Paulo estará em compromisso oficial com o prefeito da capital. Ao UOL, Ricardo Nunes (MDB) disse que ele e Tarcísio de Freitas (Republicanos) cumprem agenda relacionada à segurança pública no mesmo horário. Eles vão dar início a operação de motos da PM e da GCM, que usarão câmeras do Smart Sampa para identificar veículos com registro de roubo, furto ou placas falsas. A dupla também tem uma reunião com vereadores na sequência.

A ausência de Tarcísio ocorre no momento de maior tensão entre o bolsonarismo e Moraes. O ministro determinou na semana passada a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro (PL). O governador não costuma criticar o STF nem o ministro diretamente, mas em publicação defendendo o ex-presidente, chamou a decisão de Moraes de "absurda".

Tarcísio cobrou iniciativas das instituições para "desescalar a crise". "Vale a pena acabar com a democracia sob o pretexto de salvá-la? Será que não está claro que estamos avançando em cima de garantias individuais?", questionou em publicação nas redes sociais.

Em publicação do evento, bolsonaristas defenderam impeachment do ministro e criticaram TCE. "Inacreditável", disse um seguidor. "Cancela o palestrante se não o evento será um fiasco", comentou outro.

O presidente do TCE afirmou que convite a Moraes foi feito há mais de três meses. Antonio Roque Citadini disse ao UOL que não se trata de um "ato político" e que o ministro tem estado presente em diversos eventos organizados pelo Tribunal de Contas. Citadini admite, entretanto, que a participação dele "ganha uma nova conotação" neste momento.

Sobre a ausência de Tarcísio, o órgão diz que não houve confirmação, mas que todas as autoridades do estado foram convidadas. "Esperamos que tudo ocorra bem, apesar do cenário atual", afirmou Citadini. O presidente diz não esperar protestos ou qualquer manifestação negativa.

Antes de decretar a prisão domiciliar de Bolsonaro, Moraes tornou-se alvo dos EUA no âmbito da Lei Magnitsky. A sanção financeira ocorreu na esteira da campanha encabeçada por Eduardo Bolsonaro (PL-SP) com o governo de Donald Trump. O objetivo é pressionar o STF no julgamento da trama golpista contra seu pai.

O secretário da Fazenda de Tarcísio e Simone Tebet também serão palestrantes. Apenas a palestra que será oferecida por Moraes estava com os convites esgotados na última sexta, segundo Citadini. O auditório do Tribunal de Contas receberá 280 pessoas, sua capacidade máxima.

Tarcísio ao lado de Moraes na cerimônia de posse dos novos ministros do STJ, em 2022 Imagem: Pedro Ladeira/Folhapress

Tarcísio já participou de evento com Moraes

Tarcísio participou da cerimônia de comemoração dos cem anos do TCE e brincou com Moraes. "Que sejam os primeiros cem anos que iremos comemorar aqui", disse o ministro durante o ato em maio de 2024. Na sequência, o governador discursou. "E que venham os próximos cem anos. Não vou estar aqui não. O ministro Alexandre disse que ia estar aqui nos próximos cem anos, mas enfim. Parabéns para vocês, muitas felicidades", afirmou.

Em 2022, o governador foi fotografado sorrindo ao lado de Moraes. Eles participavam da posse dos novos ministros do STJ (Superior Tribunal de Justiça), em Brasília. Bolsonaro também participou do evento, mas saiu sem discursar —a cerimônia ocorreu semanas após a sua derrota na tentativa de reeleição.

Aliados do ex-presidente admitem que o governador mantém boa relação com Moraes. Tarcísio sempre é criticado pela ala bolsonarista "raiz" por nunca incluir em seus discursos críticas contundentes ao Supremo ou ao ministro.

Tarcísio visitou Bolsonaro na última quinta-feira após autorização do ministro. Depois, participou de uma reunião com outros governadores para discutir o tarifaço dos EUA. À imprensa, ele defendeu que "os Poderes têm papéis na mitigação da crise" e "têm que contribuir para desescalar a crise", numa alusão à decisão de Moraes de colocar o ex-presidente em prisão domiciliar, há uma semana.