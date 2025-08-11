Topo

Notícias

Harry e Meghan fecham acordo mais limitado com a Netflix

11/08/2025 16h53

Harry, filho mais novo do rei da Inglaterra, Charles III, e sua mulher, Meghan Markle, continuarão desenvolvendo projetos para a Netflix, mas com condições mais limitadas, anunciou a gigante do streaming nesta segunda-feira (11).

O casal, que vive nos Estados Unidos, trabalha com a Netflix desde 2020. Os dois produziram o documentário "Harry & Meghan" e a série de estilo de vida "With Love, Meghan", que terá uma segunda temporada. Um especial de Natal está previsto para dezembro, segundo a empresa de streaming.

Diferentemente do acordo anterior, em que a Netflix tinha exclusividade sobre as produções do casal, agora a plataforma passa a ter o direito de aprovar ou rejeitar um projeto antes de que a produtora de Harry e Meghan, Archewell Productions, possa oferecê-lo a outros estúdios.

No geral, os contratos de "first-look" são menos lucrativos que os de exclusividade, mas proporcionam mais flexibilidade aos produtores. "Estamos orgulhosos em estender nossa parceria com a Netflix e ampliar nosso trabalho conjunto para incluir a marca As Ever", disse Meghan, referindo-se à sua linha recém-lançada de produtos de estilo de vida, que inclui vinhos e geleias.

Bela Bajaria, diretora de conteúdo da Netflix, descreveu Harry e Meghan como "vozes influentes, cujas histórias repercutem no público de todo o mundo", segundo um comunicado. Os dois se casaram em 2018 e, dois anos depois, mudaram-se para a Califórnia, após abandonarem suas obrigações junto à família real. 

O casal assinou seu primeiro contrato com a Netflix em 2020, estimado em US$ 100 milhões (R$ 545 milhões), um valor nunca confirmado. Os detalhes financeiros da renovação não foram revelados. Segundo o jornal The New York Times, ela tem um valor menor para Harry e Meghan do que o contrato anterior.

A série "Harry & Meghan", de seis episódios, teve 23 milhões de visualizações nos primeiros quatro dias, um recorde para um documentário da Netflix. Já "With Love, Meghan" ultrapassou 5 milhões de visualizações no primeiro semestre de 2025 e se tornou o programa de culinária mais assistido na plataforma.

O especial de Natal vai mostrar Meghan recebendo amigos e familiares enquanto eles decoram a casa, "preparam banquetes, elaboram presentes emocionantes e compartilham muitas risadas", antecipa o comunicado.

No fim do ano, a Netflix vai lançar um documentário da Archewell Productions sobre um pequeno orfanato em Uganda. O casal também está produzindo uma adaptação do romance de Carley Fortune "Me Encontre no Lago", cujo lançamento na Netflix ainda não foi confirmado.

amz/hg/bgs/db/ad/lb/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Uber lança selo de 'verificado' como medida de segurança; veja como funciona

O que torna a capital dos EUA especial?

Mulher morre com tiro na cabeça no litoral de SP; suposto namorado é preso

Morre número dois da dissidência das Farc, suspeita de magnicídio na Colômbia

Sabalenka sofre, mas vence Raducanu e avança às oitavas em Cincinnati

Petróleo fecha em leve alta antes de cúpula Trump-Putin

ABPA: receita cambial com exportação de ovos sobe 340,9% ante julho de 2024

Universidades estão despreparadas para a reinvenção do trabalho com IA, diz guru indiano

Fundo da Noruega tira investimentos de 11 empresas israelenses

Trump cita Brasília entre 'piores lugares do mundo' ao falar de homicídios

Até quando vai o frio? Veja previsão para frente fria nos próximos dias