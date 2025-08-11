Haddad diz que reunião com Bessent marcada para esta semana foi cancelada

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira que a reunião que teria esta semana com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, foi desmarcada pelo governo norte-americano, o que o ministro atribuiu ao resultado de articulação do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

Em entrevista à Globonews, Haddad disse que o cancelamento da reunião, que estava agendada para quarta-feira para tratar de tarifas, foi informado por email e que não há nova data para que ela aconteça.

(Reportagem de Bernardo Caram)