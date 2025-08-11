Topo

Notícias

Haddad diz que reunião com Bessent marcada para esta semana foi cancelada

11/08/2025 13h44

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira que a reunião que teria esta semana com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, foi desmarcada pelo governo norte-americano, o que o ministro atribuiu ao resultado de articulação do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

Em entrevista à Globonews, Haddad disse que o cancelamento da reunião, que estava agendada para quarta-feira para tratar de tarifas, foi informado por email e que não há nova data para que ela aconteça.

(Reportagem de Bernardo Caram)

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Explosão é registrada em usina siderúrgica nos EUA com várias pessoas feridas, diz mídia

Chefe da ONU condena assassinato de jornalistas da Al Jazeera em Gaza

Justiça da Itália marca nova audiência no processo de extradição de Carla Zambelli

Mordomo brasileiro não acredita em suicídio de Epstein e teme por sua vida

Sem pão, sem gasolina e sem dólares: o mal-estar na Bolívia a dias das eleições

ONU exige 'libertação imediata' de ativista de direitos humanos presa em Caracas

Preço médio do frete reverte queda e tem alta de 0,68% em julho, mostra IFR

Kallas, da UE: Unidade transatlântica e pressão sobre a Rússia são necessárias para acabar com a guerra

Atlético de Madrid anuncia contratação do atacante italiano Giacomo Raspadori

Londres: presos por segurar cartazes em ato pró-Palestina são liberados

Alex Tibola, brasileiro que deu a volta ao mundo de moto, morre em colisão no Chile