Haddad acusa antidiplomacia de melar relação com EUA; Eduardo nega culpa

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que uma reunião com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos Scott Bessent, que estava marcada para esta quarta-feira, para negociar o tarifaço, foi cancelada após articulação da extrema direita brasileira. Haddad criticou o que chamou de ação da "militância antidiplomática", que teria acionado assessores e melado a reunião. O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), sediado nos EUA, negou ter participação nisso, relata Mônica Bergamo, colunista da Folha de S.Paulo.

Josias de Souza afirma que o cancelamento da reunião é a mostra que o governo de Donald Trump resolveu tratar o Brasil como o martelo trata o prego —e não parece disposto a ouvir argumentos e negociar.

Para o colunista Leonardo Sakamoto, o incidente é uma boa oportunidade para governadores realmente patriotas pedirem a cassação de Eduardo. Temos tais governadores?, pergunta-se Sakamoto.

E o objetivo declarado do tarifaço —o alívio na situação judicial do ex-presidente Jair Bolsonaro, réu por tentativa de golpe de Estado— parece que não vai ser atingido, segundo Josias. Às vésperas da fase das alegações finais no processo, Josias afirma que a defesa precisa de um argumento novo —caso contrário, o apoio trumpista só vai piorar a situação.

Avançando o processo contra Bolsonaro —que nega ter tentado um golpe de Estado—, Reinaldo Azevedo se pergunta: o ministro do Supremo Luis Fux, poupado das sanções trumpistas, pedirá vista do processo do ex-presidente? Para Reinaldo, mesmo isso acontecendo não irá impedir a condenação do núcleo bolsonarista ainda em 2025.

Na seara diplomática, Jamil Chade revela a argumentação brasileira na queixa contra os EUA na OMC sobre o tarifaço. O Itamaraty argumenta que a administração Trump viola as regras do comércio internacional, com motivações políticas sem nenhuma conexão com a realidade do comércio entre os dois países.

Jamil também relata que acadêmicos americanos denunciaram o que consideram uma interferência indevida de Trump no Brasil, considerada "uma afronta à independência do sistema judiciário brasileiro e ao Estado de Direito" em nosso país.

Mas Amanda Klein alerta: pelo andar da escalada diplomática, novas sanções americanas contra a economia brasileira podem vir por aí.

