Guatemala apreende 1,5 tonelada de cocaína e prende seis estrangeiros

A Marinha da Guatemala interceptou cinco mexicanos e um salvadorenho que transportavam 1.500 quilos de cocaína em duas embarcações nas águas do Pacífico, informou a polícia nesta segunda-feira (11).

As embarcações foram localizadas no domingo, enquanto navegavam ao longo da costa guatemalteca e foram levadas para uma base naval no departamento de Escuintla (sul), onde a carga foi inspecionada, informou a instituição em nota.

Após a "contagem", concluiu-se que os barcos transportavam "1.500 pacotes de cocaína", de um quilo cada um, informou a polícia, que não detalhou a procedência e o destino das embarcações.

Segundo a polícia, foram detidos "cinco mexicanos e um salvadorenho", de quem foram apreendidos localizadores e telefones via satélite.

Cartéis internacionais utilizam a América Central como ponte para o tráfico de cocaína para os Estados Unidos, o maior consumidor mundial desta droga.

Washington estima que 90% da cocaína que chega aos Estados Unidos passa por aviões pequenos, barcos e minissubmarinos através do México e América Central.

Em 2024, autoridades guatemaltecas apreenderam 18,2 toneladas de cocaína, segundo dados oficiais.

