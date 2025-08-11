Topo

Guatemala apreende 1,5 tonelada de cocaína e prende seis estrangeiros

11/08/2025 12h39

A Marinha da Guatemala interceptou cinco mexicanos e um salvadorenho que transportavam 1.500 quilos de cocaína em duas embarcações nas águas do Pacífico, informou a polícia nesta segunda-feira (11). 

As embarcações foram localizadas no domingo, enquanto navegavam ao longo da costa guatemalteca e foram levadas para uma base naval no departamento de Escuintla (sul), onde a carga foi inspecionada, informou a instituição em nota. 

Após a "contagem", concluiu-se que os barcos transportavam "1.500 pacotes de cocaína", de um quilo cada um, informou a polícia, que não detalhou a procedência e o destino das embarcações. 

Segundo a polícia, foram detidos "cinco mexicanos e um salvadorenho", de quem foram apreendidos localizadores e telefones via satélite. 

Cartéis internacionais utilizam a América Central como ponte para o tráfico de cocaína para os Estados Unidos, o maior consumidor mundial desta droga. 

Washington estima que 90% da cocaína que chega aos Estados Unidos passa por aviões pequenos, barcos e minissubmarinos através do México e América Central. 

Em 2024, autoridades guatemaltecas apreenderam 18,2 toneladas de cocaína, segundo dados oficiais.

© Agence France-Presse

