Topo

Notícias

Grafite contra guerra em Gaza é encontrado no Muro das Lamentações, em Jerusalém

11/08/2025 10h44

Um grafite condenando a ofensiva israelense contra o movimento islamista palestino Hamas na Faixa de Gaza foi descoberto na manhã desta segunda-feira (11) no Muro das Lamentações em Jerusalém, local sagrado do judaísmo.

"Há um Holocausto em Gaza", dizia a frase, escrita em hebraico na parte sul do muro, uma área mais afastada onde fiéis fazem sua oração sem distinção de gênero, diferentemente da parte principal.

A mesma mensagem foi vista na manhã desta segunda em uma fachada da Grande Sinagoga de Jerusalém, com a adição da frase "tudo o que é publicado é mentira".

A polícia anunciou, no mesmo dia, a prisão de um suspeito de 27 anos, residente na cidade, que "será apresentado a um tribunal durante o dia (...) para solicitar o prolongamento de sua detenção", sem fornecer mais detalhes.

Localizado em Jerusalém Leste, setor ocupado e anexado por Israel, o Muro das Lamentações é o último vestígio do Segundo Templo de Jerusalém, destruído no ano 70 pelos romanos, e o local mais sagrado para as orações judaicas.

Em um comunicado, o rabino do Muro das Lamentações, Shmuel Rabinovitch, denunciou uma "profanação", ao ressaltar que "um lugar sagrado não é um local para expressar protestos".

O grafite foi apagado durante a manhã, segundo o escritório responsável pela gestão do monumento.

glp/hba/mib/mmy/mb/yr/fp

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Quem era Anas al Sharif, jornalista morto por Israel acusado de ser terrorista do Hamas?

PF usou áudios captados em cela para desvendar assassinatos Bruno Pereira e Dom Phillips

Israel intensifica bombardeio em Gaza após promessa de Netanyahu de expandir ofensiva

CPJ diz que jornalistas 'nunca devem ser alvos de guerra' após ataque de Israel em Gaza

Reino Unido amplia programa de expulsão de estrangeiros de 23 países em meio à crescente tensão

STF condena mais 119 pessoas por participação nos atos antidemocráticos do 8 de Janeiro

Com poesia e cantos, Omã busca preservar uma língua antiga

Austrália se une a 145 nações que planejam reconhecer Estado da Palestina

Na Índia, tarifas de Trump provocam pedidos de boicote a produtos dos EUA

Grafite contra guerra em Gaza é encontrado no Muro das Lamentações, em Jerusalém

Policial civil é ferido durante tentativa de assalto na Marginal Tietê