Governo brasileiro lamenta morte do senador colombiano Miguel Uribe

11/08/2025 15h36

O governo brasileiro lamentou, na tarde desta segunda-feira (11), a morte do senador colombiano Miguel Uribe Turbay, em Bogotá, em decorrência de ataque sofrido em 7 de junho.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores informou que recebeu a notícia "com profundo pesar".

Notícias relacionadas:

"Ao reiterar repúdio veemente a qualquer forma de violência política, o governo brasileiro transmite sinceras condolências à família do Senador e manifesta solidariedade ao Governo e ao povo da Colômbia."

Atentado

Uribe Turbay era pré-candidato à presidência da Colômbia e participava de um evento político em Bogotá, há dois meses, quando foi atingido por dois tiros na cabeça, disparados por um adolescente de 15 anos.

O atentado mobilizou a opinião pública da Colômbia, país marcado por um longo histórico de violência política com sucessivos atentados ao longo das décadas contra lideranças políticas, populares e sindicais.

Turbay era neto de Julio César Turbay, presidente da Colômbia pelo Partido Liberal entre 1978 e 1982. 

As investigações sobre o atentado continuam. Até o momento cinco pessoas já foram presas por suspeita de relação com o crime.

