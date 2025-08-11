Topo

Notícias

GM escolheu o Brasil para produzir seus primeiros veículos híbridos flex

do UOL

Do UOL, em São Paulo (SP)

11/08/2025 14h00

Fabio Rua, vice-presidente da GM América do Sul, disse que o Brasil foi escolhido para ser o primeiro mercado do mundo a oferecer a tecnologia híbrido flex da companhia, unindo eletrificação e o uso do etanol como fonte renovável. Ele foi convidado do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

A GM anunciou um valor bastante expressivo de investimento para produzir no Brasil seus primeiros veículos híbridos flex. É um país que tem todas as vantagens competitivas para que isso aconteça, em função da matriz energética, do etanol, que é um dos maiores tesouros que a gente tem aqui.
Fabio Rua, vice-presidente da GM América do Sul

Pacote de investimentos. Em 2024, a GM (General Motors) anunciou um aporte de R$ 7 bilhões que serão aplicados até 2028. O montante será destinado para o desenvolvimento de motores híbridos flex, entre outras medidas. "Será uma renovação de todo o nosso portfólio. Isso é feito por meio de fábricas mais sustentáveis, mais competitivas, mais automatizadas, treinamento de mão de obra para esse futuro elétrico que a gente está construindo", declara.

A GM iniciou suas operações no Brasil em 1925. Neste ano, comemora seu centenário no país. No período, produziu cerca de 20 milhões de veículos. Tem 5 fábricas, 1 campo de provas, 1 centro logístico e cerca de 14 mil funcionários.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Trump divide os moradores em uma típica cidadezinha americana

Explosão em mina de carvão nos EUA deixa feridos

Brasil se fortalece no cenário agropecuário global, diz secretário do Mapa

Adidas pede desculpas por calçado que se apropria de design indígena mexicano

Trump confirma que Nvidia pagará aos EUA por suas vendas na China

Associação diz que PMs do DF aguardam julgamento do 8 de janeiro como 'gado à espera do abate'

Tarcísio sobre centro de SP: 'trocando a Cracolândia por inteligência artificial'

Trump diz que negociação tarifária com a China transcorre 'muito bem'

Caiado volta a defender anistia para Bolsonaro e todos os envolvidos no 8/1

Morre Miguel Uribe, pré-candidato à Presidência da Colômbia baleado há dois meses

Zelenskiy diz que Rússia não está se preparando para paz, está deslocando tropas para novas ofensivas