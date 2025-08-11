GM escolheu o Brasil para produzir seus primeiros veículos híbridos flex

Fabio Rua, vice-presidente da GM América do Sul, disse que o Brasil foi escolhido para ser o primeiro mercado do mundo a oferecer a tecnologia híbrido flex da companhia, unindo eletrificação e o uso do etanol como fonte renovável. Ele foi convidado do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

A GM anunciou um valor bastante expressivo de investimento para produzir no Brasil seus primeiros veículos híbridos flex. É um país que tem todas as vantagens competitivas para que isso aconteça, em função da matriz energética, do etanol, que é um dos maiores tesouros que a gente tem aqui.

Fabio Rua, vice-presidente da GM América do Sul

Pacote de investimentos. Em 2024, a GM (General Motors) anunciou um aporte de R$ 7 bilhões que serão aplicados até 2028. O montante será destinado para o desenvolvimento de motores híbridos flex, entre outras medidas. "Será uma renovação de todo o nosso portfólio. Isso é feito por meio de fábricas mais sustentáveis, mais competitivas, mais automatizadas, treinamento de mão de obra para esse futuro elétrico que a gente está construindo", declara.

A GM iniciou suas operações no Brasil em 1925. Neste ano, comemora seu centenário no país. No período, produziu cerca de 20 milhões de veículos. Tem 5 fábricas, 1 campo de provas, 1 centro logístico e cerca de 14 mil funcionários.