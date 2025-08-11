Topo

Notícias

Gemfields vende fabricante dos ovos Fabergé por US$50 milhões

11/08/2025 15h48

(Reuters) - O Gemfields Group disse na segunda-feira que vendeu a Fabergé Ltd, fabricante dos ovos de joias Fabergé, para a SMG Capital por US$50 milhões, dando continuidade a um esforço da mineradora de pedras preciosas coloridas para simplificar seu negócio.

A venda conclui uma revisão iniciada pela Gemfields no final do ano passado. O grupo comprou a joalheria em 2012 para impulsionar seu negócio de gemas e usar o nome da marca para promover suas joias.

A Fabergé, que também fabrica joias de luxo, relógios e peças encomendadas, foi fundada por Gustav Fabergé em 1842 e é mais conhecida pelo sucesso dos 50 ovos com joias encomendados pela família imperial russa de 1885 a 1916.

A Revolução Russa trouxe um fim violento para a Casa Fabergé, quando os bolcheviques tomaram as oficinas e fecharam toda a produção, e a família fugiu. Ela foi relançada em 2009, com sua primeira coleção desde 1917.

A Gemfields disse na segunda-feira que usaria os recursos do acordo para injetar capital em suas operações de mineração em Moçambique e Zâmbia.

(Reportagem de Pushkala Aripaka em Bengaluru)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Trump cita Brasília entre 'piores lugares do mundo' ao falar de homicídios

Até quando vai o frio? Veja previsão para frente fria nos próximos dias

Final da Libertadores-2025 será disputada no Monumental de Lima

Após fome, Gaza ainda pode ser palco de síndrome de realimentação

MP pede abertura de inquérito contra Bolsonaro por associar Lula a ditador

Trump prolonga trégua tarifária com China em 90 dias

UE condena morte de jornalistas em ataque israelense em Gaza

Centenas de pessoas são deslocadas na Turquia enquanto autoridades combatem incêndios florestais

Ipsos-Ipec: maioria discorda de que Lula fez tudo o que podia para evitar tarifaço

Paramilitares matam 40 pessoas em campo de refugiados no Sudão

Integrantes de quadrilha que vendia pornografia infantil são presos em SP