Gemfields vende fabricante dos ovos Fabergé por US$50 milhões

(Reuters) - O Gemfields Group disse na segunda-feira que vendeu a Fabergé Ltd, fabricante dos ovos de joias Fabergé, para a SMG Capital por US$50 milhões, dando continuidade a um esforço da mineradora de pedras preciosas coloridas para simplificar seu negócio.

A venda conclui uma revisão iniciada pela Gemfields no final do ano passado. O grupo comprou a joalheria em 2012 para impulsionar seu negócio de gemas e usar o nome da marca para promover suas joias.

A Fabergé, que também fabrica joias de luxo, relógios e peças encomendadas, foi fundada por Gustav Fabergé em 1842 e é mais conhecida pelo sucesso dos 50 ovos com joias encomendados pela família imperial russa de 1885 a 1916.

A Revolução Russa trouxe um fim violento para a Casa Fabergé, quando os bolcheviques tomaram as oficinas e fecharam toda a produção, e a família fugiu. Ela foi relançada em 2009, com sua primeira coleção desde 1917.

A Gemfields disse na segunda-feira que usaria os recursos do acordo para injetar capital em suas operações de mineração em Moçambique e Zâmbia.

(Reportagem de Pushkala Aripaka em Bengaluru)