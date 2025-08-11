Topo

Galípolo diz que gostaria que mais mulheres ocupassem cargos no BC

São Paulo

11/08/2025 17h00

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta segunda-feira, 11, que gostaria que mais mulheres ocupassem cargos na autarquia. Segundo ele, essa questão, inclusive, traz dificuldade para o BC ser bem avaliado em questões como a diversidade.

"Até porque o Banco Central ficou muito tempo sem concurso. A gente teve um processo agora e, conforme tivermos novos entrantes, a gente vai conseguir ter uma representatividade maior", disse Galípolo, ressaltando que a diretoria que, entre outras questões, é responsável por esse tema a diretoria de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta é ocupada hoje por uma mulher.

"A Izabela Correa, a nossa diretora que cuida disso, é fantástica, genial. Mas o fato de a gente só ter Izabela como diretora mulher já é um ponto de insatisfação que eu não quero dourar a pílula", frisou Galípolo, durante participação na reunião do Conselho de Economia e Política da Associação Comercial de São Paulo, que aconteceu nesta segunda-feira.

Crédito

Entre os desafios futuros do BC, Galípolo ainda mencionou que é preciso estudar cada vez mais as modalidades de crédito que a população necessita, inclusive sob o aspecto de gênero, já que houve crescimento importante da participação de mulheres sendo empreendedoras.

"Como é que a gente consegue ter uma visão mais clara do que está acontecendo, por exemplo, de diversidade, mas também facilitar para as mulheres que estão empreendendo, como é que elas vão conseguir ter crédito de maneira mais simples. Faz parte da nossa agenda", disse ele.

