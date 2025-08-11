Topo

Fundos elevam apostas na queda da soja na semana até 5 de agosto

11/08/2025 11h22

São Paulo, 11 - Fundos de investimento elevaram suas apostas na queda da soja na Bolsa de Chicago (CBOT) na semana encerrada em 5 de agosto. De acordo com dados da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC), a posição líquida vendida desses participantes aumentou 116,3%, de 24.772 para 53.594 lotes.No período, os fundos reduziram suas apostas na queda dos preços do milho. A posição líquida vendida caiu 10%, passando de 150.944 para 135.846 lotes. Já no trigo, o saldo vendido aumentou 24%, de 66.880 para 82.957 lotes.

