França bate novos recordes de calor; migrantes sofrem com insolação diante da prefeitura de Paris

Ao menos quatro estações meteorológicas da França registraram novos picos de temperatura nesta segunda-feira (11). Concentrada desde o fim da última semana no sudoeste, a onda de calor deve se espalhar pelo restante do país nesta terça-feira (12). Diante da prefeitura de Paris, a exposição ao sol de um acampamento com centenas de migrantes preocupa organizações humanitárias. Muitos deles foram diagnosticados com insolação.

Em Bordeaux, no sudoeste, os termômetros subiram nesta tarde até 41,6°C, batendo o recorde de de 41,2°C, registrado em 23 de julho de 2019. No mesmo momento, três outras cidades francesas também enfrentavam um calor inédito: Bergerac (41,4°C), Cognac (40,6°C) e Saint-Girons (39,7°C).

Segundo a Météo-France, o serviço nacional de meteorologia do país, "esses valores não são definitivos" e "as máximas podem evoluir" até amanhã. Nesta segunda-feira, doze regiões francesas já estavam sob alerta máximo para altas temperaturas. "A onda de calor avança em direção ao noroeste e, sobretudo, ao centro-leste", alerta o último boletim emitido nesta tarde.

Outras cidades do sudoeste, como Toulouse, registraram temperaturas acima dos 40°C nesta segunda-feira. A situação é classificada pelo serviço nacional de meteorologia como "intensa e excepcional".

51ª onda de calor desde 1947

A França enfrenta desde sexta-feira (8) sua 51ª onda de calor desde 1947 e a segunda deste verão no Hemisfério Norte. De acordo com o meteorologista francês Patrick Galois, esse episódio deve durar "pelo menos até o próximo fim de semana" e pode se estender até os dias 19 ou 20 de agosto, com uma previsão de duração de 12 a 14 dias.

No final de junho, a França já havia registrado uma onda de calor precoce, que teve duração de 16 dias, figurando entre as três mais longas já registradas.

A partir do meio-dia desta terça-feira, o leste da França e a região metropolitana de Paris estarão sob vigilância laranja, o penúltimo nível de alerta em termos de gravidade. Na capital francesa, a previsão é que os termômetros se aproximem dos 38°C amanhã.

Migrantes expostos ao sol

A situação de cerca de 250 migrantes acampados em Paris se agrava com a onda de calor. O grupo está instalado há seis dias no pátio da prefeitura de Paris por não ter sido levado a abrigos de emergência.

Nesta segunda-feira, a associação francesa Utopia 56 alertou sobre os riscos sanitários aos quais os migrantes estão expostos devido ao sol e ao calor extremo. Desde a última terça-feira (5), dezenas de famílias ? entre elas muitas mães solo e quase cem crianças ? dormem diretamente no chão, em lonas improvisadas.

Segundo a ONG Médicos Sem Fronteiras, que realizou consultas médicas na manhã desta segunda-feira, "as pessoas estão exaustas, sofrem com o calor e várias crianças apresentam febre". A Utopia 56 relatou que com a elevação da temperatura, foram registrados casos de insolação, dificuldades respiratórias e vômitos.

A Utopia 56 também relata uma "tensão" crescente em torno do acampamento. Na madrugada desta segunda-feira, "dois homens de cerca de vinte anos" urinaram deliberadamente sobre uma migrante em situação de rua e seus filhos. Um boletim de ocorrência foi registrado e uma denúncia encaminhada ao Ministério Público, segundo a associação.

A Promotoria de Paris confirmou ter aberto uma investigação por violência em grupo. Até o momento não houve nenhuma prisão relacionada ao caso.

(RFI com agências)