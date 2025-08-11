Ford anuncia investimentos de US$ 5 bilhões nos EUA visando modelos elétricos

A Ford anunciou nesta segunda-feira, 11, novos investimentos nos Estados Unidos, descrevendo o programa como "Betting on America" (Apostando na América), com um montante de aproximadamente US$ 5 bilhões, garantindo 4 mil empregos em sua fábrica de montagem em Louisville e no parque de baterias BlueOval, no Michigan. Em comunicado, a empresa afirmou que visa entregar uma nova picape e produzir baterias avançadas.

"A nova plataforma permite que uma família de veículos acessíveis seja produzida em escala para os clientes - elétricos, divertidos de dirigir e digitalmente avançados, com atualizações remotas que continuarão aprimorando o veículo", apontou a Ford.

O primeiro será uma picape elétrica de médio porte de quatro portas com preço inicial estimado em cerca de US$ 30 mil, montada em Louisville e que chegará aos clientes em 2027.

"Abordamos radicalmente um desafio muito difícil: criar veículos acessíveis que encantassem os clientes em todos os aspectos importantes: design, inovação, flexibilidade, espaço, prazer ao dirigir e custo de propriedade - e fazer isso com trabalhadores americanos", disse o presidente e CEO da Ford, Jim Farley.