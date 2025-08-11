Topo

Notícias

Final da Libertadores-2025 será disputada no Monumental de Lima

11/08/2025 17h21

O Estádio Monumental de Lima vai sediar a final da Copa Libertadores de 2025, que será disputada num sábado, dia 29 de novembro, anunciou a Conmebol nesta segunda-feira (11). 

O Monumental, com capacidade para 80 mil espectadores, competia com o Estádio Nacional, também localizado na capital peruana e com capacidade para 43 mil espectadores, para sediar a final.

Mas o estádio maior acabou sendo escolhido para ser o palco da partida, de acordo com Alejandro Domínguez, presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol, em um vídeo publicado em sua conta no Instagram. 

Em 2019, o Estádio Monumental sediou a primeira final em jogo único do principal torneio de clubes das Américas, na qual o Flamengo derrotou o argentino River Plate. 

O time carioca conquistou então seu segundo título continental com uma vitória de virada por 2 a 1. 

Anteriormente, o título era disputado em jogos de ida e volta nos estádios das equipes finalistas. 

Desde a mudança de formato, a grande final também já foi disputada no Rio de Janeiro, Montevidéu, Guayaquil e Buenos Aires.

raa/dam/aam/cb

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Nikolas pede autorização para visitar Bolsonaro em prisão domiciliar

Caiado volta a prometer anistia a Bolsonaro e condenados por 8/1 no 1º dia se virar presidente

Uber lança selo de 'verificado' como medida de segurança; veja como funciona

O que torna a capital dos EUA especial?

Mulher morre com tiro na cabeça no litoral de SP; suposto namorado é preso

Morre número dois da dissidência das Farc, suspeita de magnicídio na Colômbia

Sabalenka sofre, mas vence Raducanu e avança às oitavas em Cincinnati

Petróleo fecha em leve alta antes de cúpula Trump-Putin

ABPA: receita cambial com exportação de ovos sobe 340,9% ante julho de 2024

Universidades estão despreparadas para a reinvenção do trabalho com IA, diz guru indiano

Fundo da Noruega tira investimentos de 11 empresas israelenses