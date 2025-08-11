Filha de Maíra Cardi opera amígdalas; todo mundo precisa tirá-las?

Sophia, 6, filha de Maíra Cardi e Arthur Aguiar, passou por uma cirurgia para retirar as amígdalas. Apesar da dor relatada pela mãe nas redes sociais, a menina se recupera bem do procedimento.

Para que servem as amígdalas

Elas não são vitais, mas têm função imunológica importante. As amígdalas são duas massas arredondadas localizadas na parte posterior da garganta que produzem anticorpos e acionam os linfócitos, células defensoras do organismo contra vírus, bactérias e outros agentes nocivos que entram pelo nariz e pela boca.

A principal indicação para a cirurgia, chamada de amigdalectomia, são as infecções bacterianas de repetição. Por serem importantes na linha de defesa, elas precisam se enquadrar em critérios clínicos específicos para serem extraídas. A decisão médica baseia-se na quantidade de infecções que o paciente apresenta em um ano —geralmente, esse número precisa ser superior a sete. Além disso, é necessário que essa análise seja feita por, no mínimo, dois anos antes da decisão final.

As infecções de repetição levam a uma resistência bacteriana pelo uso excessivo de antibióticos. Então, se de fato for um quadro recorrente, é interessante pensar na possibilidade cirúrgica. Sem esquecer que o próprio antibiótico também diminui a imunidade do paciente e altera a flora bacteriana intestinal, matando também as bactérias boas de nosso intestino. Por isso, o uso do antibiótico deve ser associado ao uso de probióticos.

A melhor idade para a retirada das amígdalas é a partir dos quatro anos. Antes disso, o sistema imunológico das crianças ainda está em formação. Contudo, a decisão depende do estado clínico do paciente e, se houver necessidade, a cirurgia pode ser feita até em bebês.

Adultos também podem passar pelo procedimento por diversos motivos. São eles: apneia do sono, infecções repetitivas, mau hálito causado por restos de alimentos que se acumulam nas amígdalas, abscessos, tumores e febre reumática.

Alguns estudos sugerem que retirar as amígdalas pode intensificar o risco de doenças respiratórias, mas não há consenso entre os médicos. Enquanto alguns defendem que não há evidências científicas robustas que comprovem a relação da remoção das amígdalas com risco de doenças, outros acreditam que a cirurgia pode favorecer um aumento no número de faringites.

Como é a cirurgia

Ela consiste na retirada completa das amígdalas. A avaliação pré-operatória, claro, tem como intuito confirmar a indicação, o benefício da cirurgia e se o paciente está apto a realizar o procedimento com segurança por meio de exames.

Os cuidados pós-operatórios envolvem repouso, hidratação, uso de analgésicos para alívio da dor, além da alimentação, que deve ser líquida, pastosa e em temperatura ambiente para fria. Por isso, muitas vezes, sorvete, açaí e gelatina são sempre recomendados. O tempo de recuperação varia entre dez a 14 dias.

Com informações de reportagem de setembro de 2020 e março de 2024.