Falha no sistema de energia provoca paralisação temporária na Linha 4-Amarela do Metrô de SP

Uma ocorrência no sistema de energia na Estação Fradique Coutinho, da Linha 4-Amarela do Metrô de São Paulo, provocou uma paralisação temporária na circulação dos trens entre as estações Pinheiros e Paulista-Pernambucanas na manhã desta segunda-feira, 11.

A falha foi registrada pouco depois das 11 horas. Por volta de meio-dia, a ViaQuatro, concessionária que administra a linha, disse que a operação estava normalizada.

"Devido a uma ocorrência no sistema de energia na estação Fradique Coutinho, houve uma paralisação temporária na circulação dos trens entre as estações Pinheiros e Paulista-Pernambucanas", disse a concessionária.

A operação foi realizada de forma parcial nos trechos Higienópolis-Mackenzie - Luz e Vila Sônia - Butantã. "O sistema Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência) foi acionado para atendimento aos passageiros no trecho entre Butantã e Paulista-Pernambucanas, mas não chegou a entrar em operação", acrescentou a ViaQuatro.

Conforme a concessionária, equipes de manutenção atuaram prontamente para restabelecer a operação no menor tempo possível.