Explosão em usina siderúrgica nos EUA deixa dezenas de feridos

Diversas pessoas ficaram feridas hoje após uma explosão em uma usina siderúrgica na área metropolitana de Pittsburgh, cidade do estado da Pensilvânia, nos EUA. Até o momento, as informações da são CBS News e outros noticiários locais.

O que aconteceu

O acidente aconteceu em uma das plantas da U.S Steel e teria começado por volta das 10h51 (horário local). De acordo com informações da Reuters e da Associated Press, dezenas de feridos ficaram presos embaixo dos escombros e equipes de resgate foram até o local.

As informações mais recentes reportam que cinco pessoas foram socorridas. Também não há registros de mortes. O governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, postou na plataforma de mídia social X que seu governo estava em contato com as autoridades locais em Clairton, Pensilvânia, enquanto elas respondiam à explosão.

"A cena ainda está ativa e as pessoas próximas devem seguir a orientação das autoridades locais"

- governador da Pensilvânia, Josh Shapiro

A usina é considerada a maior operação de coqueria da América do Norte. A planta também está entre as quatro principais da U.S Steel na Pensilvânia, segundo a AP.