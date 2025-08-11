Topo

Explosão em usina siderúrgica nos EUA deixa dezenas de feridos

11.ago.2025 - Explosão em usina siderúrgica em Pittsburgh - Reprodução/CBS News
11.ago.2025 - Explosão em usina siderúrgica em Pittsburgh Imagem: Reprodução/CBS News
do UOL

Ana Carolina Montoro, colaboração para UOL, em São Paulo

11/08/2025 14h36

Diversas pessoas ficaram feridas hoje após uma explosão em uma usina siderúrgica na área metropolitana de Pittsburgh, cidade do estado da Pensilvânia, nos EUA. Até o momento, as informações da são CBS News e outros noticiários locais.

O que aconteceu

O acidente aconteceu em uma das plantas da U.S Steel e teria começado por volta das 10h51 (horário local). De acordo com informações da Reuters e da Associated Press, dezenas de feridos ficaram presos embaixo dos escombros e equipes de resgate foram até o local.

As informações mais recentes reportam que cinco pessoas foram socorridas. Também não há registros de mortes. O governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, postou na plataforma de mídia social X que seu governo estava em contato com as autoridades locais em Clairton, Pensilvânia, enquanto elas respondiam à explosão.

"A cena ainda está ativa e as pessoas próximas devem seguir a orientação das autoridades locais"

- governador da Pensilvânia, Josh Shapiro

A usina é considerada a maior operação de coqueria da América do Norte. A planta também está entre as quatro principais da U.S Steel na Pensilvânia, segundo a AP.

