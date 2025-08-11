Topo

Explosão em mina de carvão nos EUA deixa feridos

11/08/2025 15h13

Uma explosão ocorrida, nesta segunda-feira (11), em uma mina de carvão coque na Pensilvânia, no nordeste dos Estados Unidos, provocou vários feridos, informou a imprensa local.

O governador do estado, Josh Shapiro, publicou no X uma mensagem na qual menciona "uma explosão ocorrida esta manhã" na mina Clairton Coke Works, propriedade da US Steel, localizada a 25 quilômetros de Pittsburgh.

"O incidente segue em andamento e as pessoas próximas ao local devem seguir as instruções das autoridades locais", escreveu.

Segundo a imprensa americana, a explosão deixou feridos, alguns dos quais podem ainda estar entre os escombros.

