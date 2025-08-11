Topo

Explosão é registrada em usina siderúrgica nos EUA com várias pessoas feridas, diz mídia

11/08/2025 13h54

(Reuters) - Várias pessoas ficaram feridas nesta segunda-feira após uma explosão em uma usina siderúrgica na área metropolitana de Pittsburgh, onde equipes de bombeiros puderam ser vistas combatendo as chamas enquanto uma forte fumaça subia das instalações, de acordo com a CBS News e outros noticiários locais.

O governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, postou na plataforma de mídia social X que seu governo estava em contato com as autoridades locais em Clairton, Pensilvânia, enquanto elas respondiam à explosão.

"A cena ainda está ativa e as pessoas próximas devem seguir a orientação das autoridades locais", escreveu ele, pedindo aos leitores que se juntem a ele em oração pela comunidade de Clairton.

(Reportagem de Julia Harte)

