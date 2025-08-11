Topo

Exército nigeriano mata mais de 100 criminosos em operação

11/08/2025 10h38

O exército nigeriano matou mais de 100 membros de um grupo criminoso em uma operação aérea e terrestre realizada no fim de semana no noroeste do país, segundo um relatório elaborado para as Nações Unidos, ao qual a AFP teve acesso nesta segunda-feira (11).

A operação militar ocorreu "nas primeiras horas" de domingo no conflituoso estado de Zamfara (noroeste), na região de Bukkuyum, onde aviões bombardearam mais de 400 criminosos em seu acampamento florestal de Makakkari, em coordenação com tropas terrestres.

O ataque "pode ser sido uma resposta aos contínuos atos criminosos, especialmente sequestros, que ocorreram no estado durante o mês anterior", segundo um relatório.

"As tropas aéreas e terrestres emboscaram um acampamento criminoso... matando mais de 100", acrescenta o texto.

Há anos, grupos armados aterrorizam as comunidades do noroeste e centro da Nigéria, atacando aldeias, sequestrando residentes em troca de resgate e queimando casas após saqueá-las. 

Na sexta-feira (8), a aldeia de Adabka, em Bukkuyum, foi palco de um ataque em que morreram 13 membros das forças de segurança e vários habitantes foram sequestrados. 

A crise do "banditismo" na Nigéria começou com o conflito pelos direitos sobre a terra e a água entre pastores e agricultores. No entanto, acabou se transformando em crime organizado, com grupos que atacam comunidades rurais com pouca ou nenhuma presença governamental.

abu/nro/kjm/mmy/mb/yr/jc

© Agence France-Presse

