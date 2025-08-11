Topo

EUA transferiu 14 presos para o México para economizar dinheiro

11/08/2025 16h24

O governo do presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (11) ter transferido 14 mexicanos condenados por narcotráfico para seu país a fim de economizar dinheiro.

Os presos, que cumprem penas por tráfico de entorpecentes, foram transferidos na sexta-feira após terem feito uma solicitação e com a autorização prévia dos Estados Unidos e do México, informa o Departamento de Justiça americano em um comunicado.

A transferência para as autoridades penitenciárias mexicanas "economizou para os Estados Unidos mais de quatro milhões de dólares" (R$ 21,8 milhões), afirmou o procurador-geral adjunto interino Matthew R. Galeotti, citado na nota.

Ele fez referência à economia nos custos de encarceramento "pelos 96 anos restantes de suas sentenças combinadas".

Galeotti acrescentou que o Departamento de Justiça realizará mais transferências desse tipo em virtude de um acordo entre os dois países.

A medida permite "reduzir os custos de encarceramento e aliviar a superlotação em nossas prisões federais", acrescentou o funcionário.

