Etanol é mais competitivo em relação à gasolina em seis Estados, revela ANP

São Paulo

11/08/2025 09h35

São Paulo, 11 - O etanol mostrou-se mais competitivo em relação à gasolina em seis Estados na semana passada. Na média dos postos pesquisados no País, o etanol tinha paridade de 67,37% ante a gasolina no período, portanto favorável em comparação com o derivado do petróleo, conforme levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) compilado pelo AE-Taxas. Executivos do setor observam que o etanol pode ser competitivo mesmo com paridade maior do que 70%, a depender do veículo em que o biocombustível é utilizado.O etanol é mais competitivo em relação à gasolina nos seguintes Estados: Acre (69,62%); Mato Grosso (64,55%); Mato Grosso do Sul (65,27%); Minas Gerais (68,03%); Paraná (68,01%) e São Paulo (65,40%).

