Emenda de deputada do RS paga militantes de esquerda como motoristas

Recursos de uma emenda da deputada federal Daiana Santos (PCdoB-RS) estão sendo usados por uma entidade estudantil para contratar militantes de esquerda como motoristas, no âmbito de um projeto de combate ao racismo e à violência em escolas na região metropolitana de Porto Alegre.

A Umespa (União Metropolitana dos Estudantes Secundários de Porto Alegre) desembolsou, apenas no primeiro semestre deste ano, cerca de R$ 150 mil para pagar quatro militantes pelo serviço de motorista. Nenhum dos contratados apresenta histórico profissional relevante na área.

Cada motorista recebe R$ 6.600 por mês, valor que contempla uma carga horária de 40 horas semanais, além do fornecimento de carro e combustível.

A seleção dos motoristas foi feita por meio de um chamamento público que exigia, entre outros critérios, documentos que comprovassem experiência profissional na função.



Entre os contratados, está a ex-presidente da própria Umespa, a estudante universitária Vitória da Silva Cabreira, 25. Ela foi suplente de Daiana Santos durante seu mandato como vereadora em Porto Alegre e chegou a assumir temporariamente o cargo em 2021. Atualmente, é coordenadora estadual do movimento JPL (Juventude Pátria Livre), ligado ao PCdoB.

Tanto a deputada como a Umespa e os contratados negam qualquer interferência política na seleção e afirmam que os serviços estão sendo prestados regularmente.

Daiana Santos afirmou à reportagem que "apenas indicou a destinação da emenda, cabendo à entidade a execução integral do projeto, com autonomia administrativa e financeira, sob supervisão e fiscalização dos órgãos competentes". "O gabinete não tem qualquer ingerência na gestão dos recursos, tampouco na contratação de pessoal", disse.

Marcos Khaue Ferreira de Queiroz, coordenador-geral do projeto e ex-presidente da Umes-SP (União Municipal dos Estudantes Secundaristas de São Paulo), afirmou que "os prestadores de serviço atuam como pessoas jurídicas, conforme exigência da normatização da emenda". Segundo ele, "os valores repassados seguem parâmetros de mercado, considerando o perfil técnico dos profissionais e a natureza das atividades envolvidas".

A atual presidente da Umespa, Gabryelle Rocha da Silva, disse que "todas as contratações realizadas no âmbito do projeto seguem estritamente a legislação vigente, com critérios técnicos e jurídicos plenamente atendidos".

A Umespa é uma entidade séria, com mais de 70 anos de história na atuação social e educacional no Rio Grande do Sul.

Gabryelle Rocha da Silva, presidente da Umespa

Emenda de R$ 1,2 milhão

A emenda parlamentar, no valor total de R$ 1,2 milhão, foi destinada à Umespa por meio do Ministério da Igualdade Racial, responsável pelo acompanhamento do projeto.

A pasta afirmou ao UOL que "realiza o acompanhamento técnico da execução ao longo de sua vigência" e que "a análise da regularidade das despesas é feita no momento da prestação de contas".

Até o fim de julho, a entidade já havia registrado cerca de R$ 750 mil em despesas no portal oficial que monitora a execução de emendas parlamentares. A maior parte do valor foi destinada ao pagamento de pessoal —incluindo motoristas, coordenadores e auxiliares administrativos.

O projeto, intitulado "Identidade - Diálogos e Reflexões sobre o Preconceito e a Violência", prevê a distribuição de 100 mil cartilhas na Grande Porto Alegre com informações de combate e prevenção ao racismo e à violência nas escolas, realização de debates com a participação de 10 mil estudantes e um seminário de encerramento, previsto para novembro.

No início de julho, a entidade pagou R$ 224 mil a uma gráfica para a produção das cartilhas impressas.

Segundo o coordenador Khaue de Queiroz, a fase de estruturação do projeto ocorreu em fevereiro. A cartilha de 32 páginas foi elaborada em março. Entre a segunda quinzena de março e o início de junho, foram promovidos "dezenas de testes-piloto em escolas para validar a abordagem e garantir a melhor aplicação em campo".

O UOL não encontrou, nas redes sociais da Umespa ou dos contratados, postagens com registros das ações do projeto. A entidade encaminhou um relatório à reportagem informando a realização de 46 debates em 19 escolas, com a participação de 1.665 estudantes até o momento.

Ex-funcionárias de vereadora

Três militantes contratadas como motoristas pela entidade estudantil têm em comum o fato de já terem sido funcionárias do gabinete da ex-vereadora de Porto Alegre Biga Pereira (PCdoB), atualmente suplente do partido na Câmara da capital gaúcha e próxima da deputada Daiana Santos.

Além de Vitória Cabreira —que participou ativamente, em abril do ano passado, da cerimônia de concessão do título de cidadã de Porto Alegre a Daiana por Biga—, foram contratadas Bianca Maugés Silva da Rosa e Camila Luísa Mumbach da Silva.

As três aparecem em uma postagem feita por Biga Pereira no Instagram no fim do ano passado.

Agachadas, Vitória Cabreira, Biga Pereira e Bianca Maugés; atrás, Camila Mumbach Imagem: Reprodução/Instagram

Em nota enviada por email, Biga negou ter exercido qualquer influência nas contratações. No fim do ano passado, ela homenageou a Umespa com o Troféu Câmara Municipal.

"Não tive participação ou influência na execução do projeto financiado por emenda da deputada Daiana Santos, cuja destinação e gestão cabem exclusivamente ao governo federal e à Umespa. Quanto às pessoas que integraram minha equipe, sempre atuaram com competência, dedicação e compromisso com o serviço público e com causas sociais, especialmente nas áreas da educação e do combate às desigualdades", disse Biga Pereira.

Vitória e Bianca já receberam seis pagamentos de R$ 6.600 cada uma, entre fevereiro e junho (total de R$ 39.600). Camila esteve contratada de fevereiro a abril e recebeu quatro parcelas (R$ 26.400).

Vitória admitiu que não tinha experiência prévia como motorista, mas afirmou não ver conflito de interesses por ter presidido anteriormente a entidade. Sobre a relação com a deputada, confirmou que são próximas em razão da trajetória política de ambas, mas negou ter havido influência ou indicação dela para o projeto. "Me propus à vaga exatamente por conhecer a Umespa e estar disponível para exercer a função, inclusive, porque tenho meu carro próprio."

Bianca também negou ter sido indicada politicamente e disse já ter atuado de forma informal como motorista em trabalhos pontuais. "O trabalho é desenvolvido a partir das demandas e combinados nas reuniões do projeto."

Camila afirmou que, durante os quatro meses em que esteve vinculada à Umespa, foi responsável pelo transporte da equipe para ações nas escolas, articulação com direções e deslocamento para outras atividades. Atualmente, ela trabalha na Câmara Municipal de Porto Alegre, prestando serviços à bancada do PCdoB.

Outro contratado como motorista no projeto foi Bruno Claudio da Rosa Machado, 22, que também já recebeu seis parcelas de R$ 6.600 neste ano (total de R$ 39.600). Na campanha de 2022 de Daiana Santos, ele foi pago em R$ 2.000 por "serviços de militância".

Ele disse ao UOL que essa é sua primeira experiência como motorista, que já atuou como diretor de Esporte da Umespa e que não houve indicação para sua contratação. Informou ainda que utiliza um carro alugado para o serviço e que consegue conciliar as atividades com a faculdade.

Irmão de funcionário de gabinete

Além dos quatro militantes, outras duas pessoas foram contratadas como motoristas no projeto da Umespa.

Aline da Silva Vilela recebeu dois pagamentos de R$ 6.600, referentes aos meses de junho e julho. Ela foi doadora da campanha de Biga Pereira em 2024. Aline também negou ter sido indicada politicamente e afirmou trabalhar oito horas diárias com um carro que, embora registrado em nome de outra pessoa, pertence a ela há seis anos.

Everton Pereira da Silva, outro motorista contratado, também recebeu seis pagamentos de R$ 6.600 (R$ 39.600). Ele é irmão de Eder Pereira da Silva, servidor do gabinete da deputada Daiana Santos. Afirmou à reportagem já ter experiência profissional como motorista, que se dedica exclusivamente ao projeto e que foi selecionado por meio de chamamento público, sem qualquer influência política.