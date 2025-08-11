É possível ter hipertrofia e ganho de força com exercícios isométricos?

Imagine ganhar força e até aumentar a massa muscular sem dar um único passo, flexão ou salto. Parece preguiça de academia, mas trata-se dos exercícios isométricos.

Nesse tipo de treino, o músculo se contrai sem que haja a realização de movimentos, o que exige menos das articulações. É o que acontece quando você segura a prancha abdominal ou mantém um agachamento congelado no tempo. O esforço é real — e os benefícios também.

Pesquisas mostram que, embora os exercícios dinâmicos sejam mais eficientes no ganho de força e hipertrofia, a isometria também ajuda.

Um estudo publicado no Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports revelou que é possível ganhar massa muscular apenas com essa modalidade, especialmente quando o músculo é mantido contraído no ponto mais alongado. A força também melhora, mas de forma específica: o ganho acontece principalmente no ângulo exato em que o exercício é realizado.

Isometria: o treino invisível que você já faz sem perceber

A palavra vem do grego —"medida igual"— e descreve bem a ideia: o músculo não encurta nem alonga, mas trabalha com força constante. Isso acontece no dia a dia mais do que se imagina. Carregar um bebê no colo ou segurar uma sacola pesada já é, tecnicamente, um exercício isométrico.

Na academia, a isometria está no pilates, na ioga, no funcional e até na musculação tradicional, seja apenas com o peso do corpo ou com resistências externas como halteres, elásticos e máquinas. Pode ser adaptada para bases instáveis, como bolas e bosus, adicionando o treino de equilíbrio.

Sessões comuns envolvem de três a quatro séries, mantendo a posição por alguns segundos até mais de um minuto. Há também protocolos que combinam fases estáticas e dinâmicas para acionar mais fibras musculares e turbinar a síntese proteica.

Contrair a panturrilha por 20 segundos antes de realizar a série normalmente ajuda no ganho de massa muscular da região Imagem: iStock

Quem pode fazer -- e por que talvez você devesse tentar

A isometria é democrática: serve para iniciantes com pouca coordenação, atletas de elite em busca de variação e, principalmente, pessoas em reabilitação, já que não impõe impacto nem sobrecarga articular significativa. Estudos sugerem que mesclar isometria e exercícios dinâmicos pode permitir aumentar a carga de treino em até 20%, favorecendo a fadiga muscular que estimula crescimento e força.

Um trabalho científico publicado no International Journal of Sports Medicine também aponta que esse tipo de treino pode melhorar o desempenho em esportes como corrida, salto e ciclismo, fortalecendo posições articulares desfavoráveis ou ajudando atletas lesionados a manterem o condicionamento. Mas há um consenso na literatura: os dinâmicos continuam imbatíveis para ganhos amplos de força, hipertrofia e performance. A combinação dos dois é, provavelmente, o melhor caminho.

*Com informações de reportagem publicada em 26/01/2021