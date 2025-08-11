É falso que o STF planeje bloquear o WhatsApp em 48 horas

São falsas as publicações que circulam nas redes sociais e afirmam que o WhatsApp pode ser bloqueado nas próximas 48 horas.

As mensagens começaram a circular na sexta-feira, o prazo já passou e não houve registro de instabilidade ou bloqueio. Além disso, os posts atribuem o bloqueio a alguma suposta decisão do STF. A corte nega que exista decisão como esta.

O pedido de checagem foi enviado ao UOL Confere pelo WhatsApp (11) 97684-6049.

O que diz o post

Publicações nas redes sociais são compartilhadas com a seguinte legenda: "O Brasil pode ficar sem acesso ao WhatsApp nas próximas 48 horas! A informação caiu como uma bomba entre os usuários e já causa alvoroço nas redes sociais. De acordo com fontes próximas ao Supremo Tribunal Federal (STF), o aplicativo pode ser bloqueado temporariamente a pedido de autoridades, que investigam o uso da plataforma para organização de ataques contra instituições".

Por que é falso

STF nega que vá bloquear o WhatsApp. Ao UOL Confere, a assessoria de imprensa do Supremo disse que "não existe nenhuma decisão nesse sentido".

Período já passou e nada aconteceu. As publicações indicam que um bloqueio do WhatsApp poderia ocorrer dentro de 48h, a partir da última sexta-feira. Este prazo já acabou e não houve qualquer registro de bloqueio ou instabilidade no aplicativo.

Meta disse que não vai se pronunciar. Procurada, a assessoria de imprensa do WhatsApp disse apenas que a empresa não ia comentar o boato.

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga também o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá diariamente as checagens feitas pela nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui e ser redirecionado.

5 dicas para você não cair em fake news