Dólar tem leve alta na abertura com tarifa dos EUA, Galípolo e Haddad em foco

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar à vista tinha leve alta ante o real nas primeiras negociações desta segunda-feira, conforme os investidores seguem à espera do plano de contingência do governo para empresas afetadas pela tarifa de 50% dos Estados Unidos, com falas do presidente do Banco Central e do ministro da Fazenda no radar.

Às 9h05, o dólar à vista subia 0,14%, a R$5,4420 na venda.

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,14%, a R$5,469.

Na sexta-feira, o dólar à vista fechou em alta de 0,2%, a R$5,43415.

O Banco Central fará nesta sessão um leilão de até 35.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1º de setembro de 2025.

(Por Fernando Cardoso)